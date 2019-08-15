Которые 8 продуктов помогут контролировать аппетит

Как контролировать свой аппетит: 8 продуктов, которые уменьшают чувство голода. Фото: из открытых источников

Люди не могут похудеть, потому что съедают слишком много калорийной пищи. Как приучить желудок не требовать постоянно чего-то вкусненького?

Эксперты рассказали, что употребление некоторых продуктов эффективно помогает держать аппетит под контролем и не злоупотреблять едой, об этом сообщает МедикФорум.

Бананы. Выбирайте слегка недозрелые бананы - по словам специалистов, они содержат специфический крахмал, достаточно долго перевариваются и помогает чувству голоду не обостряться. Бананы лучше есть в первой половине дня.

Вода. Брак жидкости в организме замедляет метаболизм и ведет к усилению процессов отложения жира. Рекомендуется выпивать стакан воды утром, а также употреблять воду перед едой. Наполнение желудка водой ослабляет аппетит и помогает уменьшить калорийность рациона.

Бобовые. Они отличные помощники в похудении. Фасоль, горох, нут, чечевица содержат в себе медленно усваиваемые белки. Благодаря им ощущение сытости становится более длительным.

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Первые блюда. Специалисты советуют людям, которым трудно сдерживать себя за столом, прежде всего съедать первые блюда - лучшее овощные супы. Они содержат мало калорий, зато надолго удерживают чувство сытости.

Кисломолочные продукты. Кроме того, что эти продукты являются источником белка, они содержат в себе микроорганизмы, которые нормализуют работу желудочно-кишечного тракта. Главное, чтобы в кисломолочных изделиях не было сахара - в них лучше крошить овощи и зелень.

Семена льна. Оно выделяет вещество, обволакивающее желудок и способствует снижению аппетита. Семена льна можно добавлять в любое блюдо.

Овсяная крупа. Содержит в себе растворимые и нерастворимые пищевые волокна овсянка - признанный контроллер аппетита. Она обеспечивает ощущение сытости на более длительный срок, чем, например, мучные блюда.

Яблоки. В них содержится пектин - вещество, способное уменьшать аппетит. Эксперты посоветовали съедать кусочек яблока за полчаса до приема пищи.

Лучший вариант похудеть приходится на летний период. Диетологи советуют правильно завтракать. Нужно завтракать стаканом малины или клубники.