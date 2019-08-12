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вторник, 13 августа 2019 05:25

Что нужно завтракать, чтобы сбросить вес

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Что нужно завтракать, чтобы сбросить вес
Для того, чтобы похудеть нужно правильно завтракать

Лучший вариант похудеть приходится на летний период.

Диетологи советуют правильно завтракать утром.

Нужно завтракать стаканом малины или клубники.

После такой еды долго не хочется есть, ведь они содержат много растительной клетчатки, которая поддерживает работу кишечника и стимулирует снижение аппетита, рассказывает golos.ua.

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Если уменьшить клетчатку на 8 граммов на каждые 1000 калорий приводит к потере 4,5 фунта веса.

Эти продукты можно есть с овсяной кашей. Это поможет похудеть на 20% быстрее.

В состав продуктов не входит сахар, а только фруктоза.

Кроме того, нужно соблюдать правила здорового питания.

Калории должны сжигаться. при правильном питании следует заниматься спортом и много двигаться, это поможет закрепить результат.

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