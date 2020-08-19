Коронавирус в ВСУ: сколько военных заболело за минувшие сутки

С 40 новых случаев коронавируса в больницах находятся 8 человек. Фото: pixabay

40 новых случаев коронавируса за минувшие сутки подтвердили в Вооруженных силах Украины.

В общем болеет 458 человек, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"Всего за время пандемии выздоровели - 816 человек, летальных исходов - 6. На изоляции, в том числе самоизоляция, находится 813 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция, ближайшие 3 суток - 195 человек", - сказали в сообщении медики.

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С 40 новых случаев коронавируса в больницах находятся 8 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 1 военнослужащий, Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 2 военнослужащих и 1 сотрудник ВСУ, Львовская областная клиническая больница - 1 сотрудник ВСУ, городская клиническая больница Львов - 1 сотрудник ВСУ).

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 32 человека (Киевская область - 13 военнослужащих и 5 сотрудников ВСУ, Львовская область - 7 военнослужащих и 2 сотрудника ВСУ, Ровенская область - 1 военнослужащий, Житомирская область - 1 сотрудник ВСУ, Ивано-Франковская область - 1 военнослужащий, Черниговская область - 1 военнослужащий и Хмельницкая область - 1 военнослужащий).

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

За последние сутки в Украине обнаружили 1967 новых больных коронавирусом. Это новый абсолютный рекорд с начала эпидемии в стране. В Украине 96 403 лабораторно подтвержденных случаях Covid-19, из них 2144 летальные, 49737 пациентов выздоровели. Всего проведено 1 335 000 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 812 пациентов.