Почти 2000 новых больных, 28 умерших. Украина установила рекорд по коронавируса

За последние сутки в Украине обнаружили 1967 новых больных коронавирусом. Это новый абсолютный рекорд с начала эпидемии в стране. До этого наибольшее количество больных за сутки фиксировали 14 и 13 августа - 1732 и 1592 соответственно. А также 8 августа - 1489.
Всего с начала эпидемии, по состоянию на утро 19 августа, имеем 96 403 лабораторно подтвержденных случаях Covid-19. Из них 2144 - летальные. 28 пациентов умерли за последние сутки.
Одолели болезни 49 737 больных, за последние сутки - 812, сообщает Минздрав.
Больше всего случаев инфицирования зафиксировали в Киеве.
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Ситуация по областям:
Винницкая область - 3323 случая;
Волынская область - 4878 случаев;
Днепропетровская область - 1816 случаев;
Донецкая область - 1122 случая;
Житомирская область - 2536 случаев;
Закарпатская область - 6552 случая;
Запорожская область - 1179 случаев;
Ивано-Франковская область - 7122 случая;
Кировоградская область - 748 случаев;
г. Киев - 10945 случаев;
Киевская область - 4685 случаев;
Львовская область - 12 448 случаев;
Луганская область - 194 случая;
Николаевская область - 857 случаев;
Одесская область - 5281 случай;
Полтавская область - 582 случая;
Ровенская область - 7953 случая;
Сумская область - 1023 случая;
Тернопольская область - 4001 случай;
Харьковская область - 6607 случаев;
Херсонская область - 312 случаев;
Хмельницкая область - 1678 случаев;
Черновицкая область - 8108 случаев;
Черкасская область - 1175 случаев;
Черниговская область - 1278 случаев.
В Украине начинается вторая волна заболеваемости коронавирусм. Подобная ситуация в Европе, говорят в правительстве. Страна начинает готовить к приему больных дополнительные больницы.
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