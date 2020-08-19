Почти 2000 новых больных, 28 умерших. Украина установила рекорд по коронавируса

Коронавирус в Украине подтвердили более чем 96,4 тыс. человек. Фото: facebook.com/moz.ukr

За последние сутки в Украине обнаружили 1967 новых больных коронавирусом. Это новый абсолютный рекорд с начала эпидемии в стране. До этого наибольшее количество больных за сутки фиксировали 14 и 13 августа - 1732 и 1592 соответственно. А также 8 августа - 1489.

Всего с начала эпидемии, по состоянию на утро 19 августа, имеем 96 403 лабораторно подтвержденных случаях Covid-19. Из них 2144 - летальные. 28 пациентов умерли за последние сутки.

Одолели болезни 49 737 больных, за последние сутки - 812, сообщает Минздрав.

Больше всего случаев инфицирования зафиксировали в Киеве.

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Ситуация по областям:

Винницкая область - 3323 случая;

Волынская область - 4878 случаев;

Днепропетровская область - 1816 случаев;

Донецкая область - 1122 случая;

Житомирская область - 2536 случаев;

Закарпатская область - 6552 случая;

Запорожская область - 1179 случаев;

Ивано-Франковская область - 7122 случая;

Кировоградская область - 748 случаев;

г. Киев - 10945 случаев;

Киевская область - 4685 случаев;

Львовская область - 12 448 случаев;

Луганская область - 194 случая;

Николаевская область - 857 случаев;

Одесская область - 5281 случай;

Полтавская область - 582 случая;

Ровенская область - 7953 случая;

Сумская область - 1023 случая;

Тернопольская область - 4001 случай;

Харьковская область - 6607 случаев;

Херсонская область - 312 случаев;

Хмельницкая область - 1678 случаев;

Черновицкая область - 8108 случаев;

Черкасская область - 1175 случаев;

Черниговская область - 1278 случаев.

В Украине начинается вторая волна заболеваемости коронавирусм. Подобная ситуация в Европе, говорят в правительстве. Страна начинает готовить к приему больных дополнительные больницы.