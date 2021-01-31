Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация в выходные

По состоянию на воскресенье, 31 января, в Украине обнаружили 3 177 новых больных Covid-19. Из них 146 детей и 86 медработников.
В общем лабораторно подтверждено 1 219 455 случаев коронавируса. Из них 22 707 летальных. 79 пациентов умерли за последние сутки. В то время выздоровели 1 018 784 человека, 4 126 - за вчера, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской, Закарпатской, Житомирской, Киевской областях и в самом Киеве.
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Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 215 случаев;
Винницкая область - 123 случая;
Волынская область - 71 случай;
Днепропетровская область - 189 случаев;
Донецкая область - 176 случаев;
Житомирская область - 205 случаев;
Закарпатская область - 217 случаев;
Запорожская область - 56 случаев;
Ивано-Франковская область - 337 случаев;
Киевская область - 193 случая;
Кировоградская область - 24 случая;
Луганская область - 25 случаев;
Львовская область - 145 случаев;
Николаевская область - 146 случаев;
Одесская область - 170 случаев;
Полтавская область - 48 случаев;
Ровенская область - 78 случаев;
Сумская область - 121 случай;
Тернопольская область - 110 случаев;
Харьковская область - 192 случая;
Херсонская область - 54 случая;
Хмельницкая область - 7 случаев
Черкасская область - 59 случаев;
Черновицкая область - 118 случаев;
Черниговская область - 98 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По состоянию на 30 января в Украине обнаружили 4 685 новых больных Covid-19. Из них детей - 200, медработников - 336. В общем лабораторно подтверждено 1 216 278 случаев Covid-19. Из них 22 628 летальных. 149 пациентов умерли за последние сутки.
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