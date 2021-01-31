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воскресенье, 31 января 2021 09:19

Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация в выходные

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Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация в выходные
По состоянию на утро в Украине уменьшилось количество инфицированных. Фото: pixabay

По состоянию на воскресенье, 31 января, в Украине обнаружили 3 177 новых больных Covid-19. Из них 146 детей и 86 медработников.

В общем лабораторно подтверждено 1 219 455 случаев коронавируса. Из них 22 707 летальных. 79 пациентов умерли за последние сутки. В то время выздоровели 1 018 784 человека, 4 126 - за вчера, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской, Закарпатской, Житомирской, Киевской областях и в самом Киеве.

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Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 215 случаев;

Винницкая область - 123 случая;

Волынская область - 71 случай;

Днепропетровская область - 189 случаев;

Донецкая область - 176 случаев;

Житомирская область - 205 случаев;

Закарпатская область - 217 случаев;

Запорожская область - 56 случаев;

Ивано-Франковская область - 337 случаев;

Киевская область - 193 случая;

Кировоградская область - 24 случая;

Луганская область - 25 случаев;

Львовская область - 145 случаев;

Николаевская область - 146 случаев;

Одесская область - 170 случаев;

Полтавская область - 48 случаев;

Ровенская область - 78 случаев;

Сумская область - 121 случай;

Тернопольская область - 110 случаев;

Харьковская область - 192 случая;

Херсонская область - 54 случая;

Хмельницкая область - 7 случаев

Черкасская область - 59 случаев;

Черновицкая область - 118 случаев;

Черниговская область - 98 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на 30 января в Украине обнаружили 4 685 новых больных Covid-19. Из них детей - 200, медработников - 336. В общем лабораторно подтверждено 1 216 278 случаев Covid-19. Из них 22 628 летальных. 149 пациентов умерли за последние сутки.

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31
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