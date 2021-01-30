ЕС приветствует решение о выделении Украине 117 тыс. доз вакцин

Европейский Союз приветствует решение о выделении Украине 117 тысяч доз вакцин от Covid-19 производства компании Pfizer/BioNTech в рамках механизма COVAX.

Об этом сообщает Представительство ЕС в Украине в Facebook.

"COVID-19 стал беспрецедентным вызовом для всего мира. Коронавирус влияет на наше здоровье, работу, семьи и качество жизни. Вакцинация играет ключевую роль в победе над пандемией. Ни один из нас не находится в безопасности, пока безопасность не гарантирована для всех. Основываясь на принципах Team Europe, Европейский Союз с гордостью поддерживает усилия COVAX по обеспечению наших партнеров вакциной, и Украина стала одной из первых таких стран", - отметил Матти Маасикас, председатель представительства ЕС в Украине.

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По его словам, ЕС совместно с другими международными партнерами работает над тем, чтобы поддержать запуск вакцинации в Украине в феврале.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с министром здравоохранения Максимом Степановым иммунизацию от коронавируса, которую планируется начать в феврале. Глава государства заявил, что вакцинация против коронавируса будет бесплатной.