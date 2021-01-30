Вакцина против COVID-19 - не то, на чем должно зарабатывать государство - Зеленский

 
Ексклюзивы
1/5
После локдауна в театре станет больше спектаклей на интимную тематику
После локдауна в театре станет больше спектаклей на интимную тематику
Просмотров: 189
Мировые лидеры потеряли интерес к Зеленскому - эксперт
Мировые лидеры потеряли интерес к Зеленскому - эксперт
Просмотров: 1305
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Просмотров: 18252
СБУ будет затягивать создание Бюро экономической безопасности - эксперт
СБУ будет затягивать создание Бюро экономической безопасности - эксперт
Просмотров: 225
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 432
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Просмотров: 117
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Просмотров: 4023
Защита должников от коллекторов. Почему новый закон не решает проблему
Защита должников от коллекторов. Почему новый закон не решает проблему
Просмотров: 855
"Директора парализовало. А как сделали колокола - отпустило!" — в древней церкви замаливают аборты
"Директора парализовало. А как сделали колокола - отпустило!" — в древней церкви замаливают аборты
Просмотров: 909
Оператор висел над пропастью с камерой за $250 тыс. - вышел триллер "Пик страха"
Оператор висел над пропастью с камерой за $250 тыс. - вышел триллер "Пик страха"
Просмотров: 549
Фото
Все фото
17
1
5
4
15
&quot;Пока родители сдают плазму, дети играют&quot; - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
Зеленский посетил раненых украинских воинов
Зеленский посетил раненых украинских воинов
&quot;Хуже всего видеть состояние измученных пациентов&quot; - как справляются украинские больницы во времена пандемии
"Хуже всего видеть состояние измученных пациентов" - как справляются украинские больницы во времена пандемии
Видео
Все видео
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Впервые провели операцию по пересадке сразу обеих рук
Впервые провели операцию по пересадке сразу обеих рук
Самые низкие цифры с сентября. Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине после выходных
Самые низкие цифры с сентября. Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине после выходных
Где в Украине наибольше случаев коронавируса
Где в Украине наибольше случаев коронавируса
Цифры растут: как изменилась коронавирусная статистика за сутки
Цифры растут: как изменилась коронавирусная статистика за сутки
Интервью
1/5
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
3 Просмотров: 2565
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 432
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
4 Просмотров: 1287
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Просмотров: 423
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Просмотров: 225
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
29 января 2021
Просмотров: 234
Коли тобі сниться щось особливе
Коли тобі сниться щось особливе, ти ще довго залишаєшся в полоні пережитого уві сні. Здається, що ти побачив велике кіно, прочитав книгу чи випив її ...
суббота, 30 января 2021 17:05

Вакцина против COVID-19 - не то, на чем должно зарабатывать государство - Зеленский

  Комментировать
Вакцина против COVID-19 - не то, на чем должно зарабатывать государство - Зеленский
Вакцинация против COVID-19 в Украине будет бесплатной - Зеленский. Фото: пресс-служба президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с министром здравоохранения Максимом Степановым иммунизацию от коронавируса, которую планируется начать в феврале. Глава государства заявил, что вакцинация против коронавируса будет бесплатной.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Вакцинация против COVID-19 в Украине будет бесплатной. Это именно та забота, та защита, которую должно предоставить государство гражданину во время пандемии, от которой страдает весь мир. Не знаю, сколько будет стоить вакцина в частных больницах, но для большинства украинцев эта профилактика может ударить по кошельку. А вакцина против COVID-19 - не то, на чем должен зарабатывать государство", - говорит Зеленский.

Максим Степанов добавил, что план вакцинации предусматривает оказание услуг на безвозмездной основе всем. Первыми получить прививку смогут уязвимые категории населения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ляшко рассказал когда и сколько вакцин получит Украина

Главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что в случае одновременной доставки вакцин Pfizer и Sinovac в первую очередь медработников будут прививать Pfizer.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вакцина против COVID-19 - не то, на чем должно зарабатывать государство - Зеленский». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
января

Солдаты расстреляли демонстрацию католиков

Неизвестный бросил взрывчатку в дом Мартина Лютера Кинга

Экстремист застрелил Махатму Ганди

Иностранная студентка пропала после разговора с замдекана

Самое читаемое
Украинец поразил условиями проживания в польских общежитиях
Украинец поразил условиями проживания в польских общежитиях
5
 Просмотров: 41769
Модель обнажила грудь в Дубае и нарвалась на критику
Модель обнажила грудь в Дубае и нарвалась на критику
5
 Просмотров: 21447
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
 Просмотров: 18252
Как выглядела киевлянка с крупнейшими скулами в мире до операций
Как выглядела киевлянка с крупнейшими скулами в мире до операций
12
 4 Просмотров: 12555
Гороскоп на 29 января: чей звездный час уже наступил
Гороскоп на 29 января: чей звездный час уже наступил
 Просмотров: 11475
Здоровье
Ляшко рассказал когда и сколько вакцин получит Украина
Ляшко рассказал когда и сколько вакцин получит Украина Просмотров: 108
В столице за сутки от Covid-19 вылечилось более 2 тыс. киевлян
В столице за сутки от Covid-19 вылечилось более 2 тыс. киевлян Просмотров: 27
Стало известно, нарушил ли президент карантин во время отдыха на Прикарпатье
Стало известно, нарушил ли президент карантин во время отдыха на Прикарпатье 1 Просмотров: 558
Ляшко назвал вероятную дату начала массовой вакцинации от Covid-19
Ляшко назвал вероятную дату начала массовой вакцинации от Covid-19 1 Просмотров: 180
Ляшко рассказал какой вакциной будут прививать медиков в первую очередь
Ляшко рассказал какой вакциной будут прививать медиков в первую очередь 1 Просмотров: 378
Больше всего комментируют
5
Преподавательница киевского университета дружит с боевиками и просит прощения у России - все о громком скандале
4
Как выглядела киевлянка с крупнейшими скулами в мире до операций
4
Зеленский сажает в тюрьмы ветеранов, потому что боится их
3
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
3
Второй срок Зеленского: Ермак назвал условия
Голосов: 1325
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть