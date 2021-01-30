Вакцина против COVID-19 - не то, на чем должно зарабатывать государство - Зеленский

Вакцинация против COVID-19 в Украине будет бесплатной - Зеленский. Фото: пресс-служба президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с министром здравоохранения Максимом Степановым иммунизацию от коронавируса, которую планируется начать в феврале. Глава государства заявил, что вакцинация против коронавируса будет бесплатной.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Вакцинация против COVID-19 в Украине будет бесплатной. Это именно та забота, та защита, которую должно предоставить государство гражданину во время пандемии, от которой страдает весь мир. Не знаю, сколько будет стоить вакцина в частных больницах, но для большинства украинцев эта профилактика может ударить по кошельку. А вакцина против COVID-19 - не то, на чем должен зарабатывать государство", - говорит Зеленский.

Максим Степанов добавил, что план вакцинации предусматривает оказание услуг на безвозмездной основе всем. Первыми получить прививку смогут уязвимые категории населения.

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Главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что в случае одновременной доставки вакцин Pfizer и Sinovac в первую очередь медработников будут прививать Pfizer.