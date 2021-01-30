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суббота, 30 января 2021 11:08

Ляшко рассказал какой вакциной будут прививать медиков в первую очередь

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Ляшко рассказал какой вакциной будут прививать медиков в первую очередь
Кому не хватит вакцины Pfizer, будут прививать Sinovac. Фото: pexels-karolina-grabowska-

Главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что в случае одновременной доставки вакцин Pfizer и Sinovac в первую очередь медработников будут прививать Pfizer.

Об этом рассказал Виктор Ляшко в интервью BBC News Украина

"Pfizer сразу пойдет на мобильные бригады и для вакцинации медицинских работников. Pfizer будет ехать из холодильника с температурой -80 в холодильник, где будет +2. При таких условиях она может храниться 5 дней. Из-за таких температурные условий наиболее экономически целесообразно использовать Pfizer в мобильных бригадах для врачей. Если приедет 300 000 Pfizer, хватит для врачей и социальных работников. приедет 100 000 доз - только для врачей", - говорит Ляшко.

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Добавил, что тем, кому не хватит вакцины Pfizer, будут колоть Sinovac.

15 февраля в Украине может начаться вакцинация населения от коронавируса. Примерно в эти сроки должны завезти вакцины.

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