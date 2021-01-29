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пятница, 29 января 2021 13:13

Ляшко назвал вероятную дату старта вакцинации украинцев

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Ляшко назвал вероятную дату старта вакцинации украинцев
1 февраля будет известно о следующем контракт на закупку вакцин с другим ведущим производителем. Фото: pixabay

15 февраля в Украине может начаться вакцинация населения от коронавируса.

Примерно в эти сроки должны завезти вакцины, но какие именно пока что непонятно, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью BBC.

Он пояснил, что нарушить эти планы могут чрезвычайные обстоятельства, например, задержка рейсов из-за погоды и тому подобное.

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"Можем сказать, что в районе 15 февраля. Где-то так. Возможно и позже. Многие процессы на этапе согласования", - сказал он.

По словам Ляшка, пока что неизвестно, какие препараты мы получим первыми: по механизму COVAX или дозы компании Sinovac, которые Украина закупила в Китае. COVAX скорее всего выделит Украине мРНК-вакцины от компании Pfizer. Также это может быть инактивированная вакцина от AstraZeneca. Это точно может быть известно сегодня. Всего по программе в Украину должны доставить 8-16 млн доз.

1 февраля будет известно о следующем контракте на закупку вакцин с другим ведущим производителем.

Для украинцев создадут коммуникационный центр, который будет предоставлять информацию о вакцинации. Эта платформа объединит в себе и ЮНИСЕФ, и ВОЗ, и других партнеров, сообщил заместитель министра здравоохранения.

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