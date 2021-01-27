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среда, 27 января 2021 14:23

МЗ создаст информ-центр о вакцинации

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МЗ создаст информ-центр о вакцинации
Чтобы информировать людей в Украине о вакцинации, создадут специальный центр. Фото: pixabay

Для украинцев создадут коммуникационный центр, который будет предоставлять информацию о вакцинации.

Эта платформа объединит в себе и ЮНИСЕФ, и ВОЗ, и других партнеров, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Вопрос коммуникации является приоритетным в любом вопросе иммунопрофилактики, особенно с учетом того, что ВОЗ внесла антивакцинальные настроения в десятку крупнейших угроз для общественного здоровья в целом в этом веке. На предыдущем заседании операционного штаба Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям было утверждено коммуникационные рамки и принято решение создать коммуникационный центр на базе ЦОС. Коммуникационный центр будет с коммуникационным штабом межведомственным, к которому будут привлекаться все центральные органы исполнительной власти и областные государственные администрации ", - сказал Ляшко.

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Он уверяет, что вакцинация в Украине начнется с момента определения графика поставки вакцин, и четкого понимания, какой именно продукт приходит первым.

"Рассматривается вопрос запуска этой кампании по проведению общенационального форума с привлечением первых лиц государства. Он даст старт именно коммуникационной кампании", - добавил Ляшко.

Украина в феврале может получить еще одну вакцину от коронавируса. Вскоре должен быть подписан очередной контракт. Сейчас известно, что Украина рассчитывает на 700 тыс. доз от Sinovac и еще 210 тыс. Pfizer в рамках механизма COVAX.

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