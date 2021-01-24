Украина может получить еще одну вакцину от коронавируса

 
Ексклюзивы
1/5
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Просмотров: 468
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
Просмотров: 549
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
Просмотров: 1989
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
6 Просмотров: 612
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1449
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
1 Просмотров: 1638
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Просмотров: 765
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 1890
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 810
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Просмотров: 387
Фото
Все фото
17
1
5
4
15
&quot;Пока родители сдают плазму, дети играют&quot; - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
Зеленский посетил раненых украинских воинов
Зеленский посетил раненых украинских воинов
&quot;Хуже всего видеть состояние измученных пациентов&quot; - как справляются украинские больницы во времена пандемии
"Хуже всего видеть состояние измученных пациентов" - как справляются украинские больницы во времена пандемии
Видео
Все видео
Впервые провели операцию по пересадке сразу обеих рук
Впервые провели операцию по пересадке сразу обеих рук
Самые низкие цифры с сентября. Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине после выходных
Самые низкие цифры с сентября. Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине после выходных
Где в Украине наибольше случаев коронавируса
Где в Украине наибольше случаев коронавируса
Цифры растут: как изменилась коронавирусная статистика за сутки
Цифры растут: как изменилась коронавирусная статистика за сутки
Разработали защитную маску "нового поколения"
Разработали защитную маску "нового поколения"
Интервью
1/5
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1449
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Просмотров: 558
Право на скоростной интернет записано в конституции. Нужно брать пример с Эстонии
Право на скоростной интернет записано в конституции. Нужно брать пример с Эстонии
Просмотров: 207
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 810
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 3051
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
24 января 2021
1 Просмотров: 315
Не мали вибору
– На співбесіді запитали, чи розмовляю російською. Досвід і міжнародні сертифікати нікого не зацікавили, – скаржиться офіціантка й ...
воскресенье, 24 января 2021 23:20

Украина может получить еще одну вакцину от коронавируса

  Комментировать
Украина может получить еще одну вакцину от коронавируса
Сейчас известно, что Украина рассчитывает на 700 000 доз Sinovac и еще 210 000 Pfizer в рамках механизма COVAX. Фото из открытых источников

Украина в феврале может получить еще одну вакцину от коронавируса. Вскоре должен быть подписан еще один контракт.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

"Я не исключаю, что у нас будет вакцина еще одного производителя. Надеюсь, что мы на этой неделе заключим договор и тогда сможем об этом рассказать", - сказал Степанов.

Сейчас известно, что Украина рассчитывает на 700 тысяч доз от Sinovac и еще 210 тысяч Pfizer в рамках механизма COVAX.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Можно ли не делать 2-й укол вакцины от Covid-19 и что будет в таком случае

Прививка от Covid-19 необходима не всем людям. Некоторым категориям лиц вакцинация грозит проблемами со здоровьем, заявила, ведущий инфекционист МОЗ Ольга Голубовская.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украина может получить еще одну вакцину от коронавируса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Молодцы&quot;: в российской Чите ОМОН отказался разгонять митинг
"Молодцы": в российской Чите ОМОН отказался разгонять митинг
 4 Просмотров: 15219
Это будет не Порошенко: Андрухович рассказал, кому может проиграть Зеленский
Это будет не Порошенко: Андрухович рассказал, кому может проиграть Зеленский 1 Просмотров: 10773
В России на свадьбе расстреляли жениха и его брата. Кем оказались подозреваемые
В России на свадьбе расстреляли жениха и его брата. Кем оказались подозреваемые 1 Просмотров: 9351
&quot;Долой царя&quot;: в Москве начались массовые задержания
"Долой царя": в Москве начались массовые задержания
10
 Просмотров: 7173
Раскованная Деми Роуз похвасталась изгибами в тесном белье
Раскованная Деми Роуз похвасталась изгибами в тесном белье
3
 Просмотров: 5949
Здоровье
В еще одной стране Европы зафиксировали "британский" штамм коронавируса
В еще одной стране Европы зафиксировали "британский" штамм коронавируса Просмотров: 144
Коронавирус в Украине: Степанов оценил эффект жесткого карантина
Коронавирус в Украине: Степанов оценил эффект жесткого карантина Просмотров: 378
Шоковая терапия с тарифами, протесты в России и металлолом вместо "Северного потока-2": 5 блогов недели
Шоковая терапия с тарифами, протесты в России и металлолом вместо "Северного потока-2": 5 блогов недели
 Просмотров: 693
В ЕС Covid-19 будут лечить препаратом, который помог выздороветь Трампу
В ЕС Covid-19 будут лечить препаратом, который помог выздороветь Трампу Просмотров: 684
"Британский" штамм Covid-19: ученые рассказали о смертоносности вируса
"Британский" штамм Covid-19: ученые рассказали о смертоносности вируса 1 Просмотров: 540
Больше всего комментируют
7
В Киеве неизвестные разогнали акцию в поддержку Навального
4
"Молодцы": в российской Чите ОМОН отказался разгонять митинг
4
Задержали российского агента, которого ранее обменяли на украинских заложников
4
В России задержали более 3 тыс. митингующих
4
Жизнь генерала оценили в $50 тыс.: следователи рассказали о подготовке убийства "правой руки" Баканова
Голосов: 1163
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть