Украина может получить еще одну вакцину от коронавируса

Сейчас известно, что Украина рассчитывает на 700 000 доз Sinovac и еще 210 000 Pfizer в рамках механизма COVAX. Фото из открытых источников

Украина в феврале может получить еще одну вакцину от коронавируса. Вскоре должен быть подписан еще один контракт.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

"Я не исключаю, что у нас будет вакцина еще одного производителя. Надеюсь, что мы на этой неделе заключим договор и тогда сможем об этом рассказать", - сказал Степанов.

Сейчас известно, что Украина рассчитывает на 700 тысяч доз от Sinovac и еще 210 тысяч Pfizer в рамках механизма COVAX.

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Прививка от Covid-19 необходима не всем людям. Некоторым категориям лиц вакцинация грозит проблемами со здоровьем, заявила, ведущий инфекционист МОЗ Ольга Голубовская.