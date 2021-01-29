Коронавирус в Украине: Прикарпатье лидирует по количеству зараженных

 
Ексклюзивы
1/5
После локдауна в театре станет больше спектаклей на интимную тематику
После локдауна в театре станет больше спектаклей на интимную тематику
Просмотров: 144
Мировые лидеры потеряли интерес к Зеленскому - эксперт
Мировые лидеры потеряли интерес к Зеленскому - эксперт
Просмотров: 1089
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Просмотров: 15912
СБУ будет затягивать создание Бюро экономической безопасности - эксперт
СБУ будет затягивать создание Бюро экономической безопасности - эксперт
Просмотров: 216
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 405
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Просмотров: 117
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Просмотров: 3843
Защита должников от коллекторов. Почему новый закон не решает проблему
Защита должников от коллекторов. Почему новый закон не решает проблему
Просмотров: 837
"Директора парализовало. А как сделали колокола - отпустило!" — в древней церкви замаливают аборты
"Директора парализовало. А как сделали колокола - отпустило!" — в древней церкви замаливают аборты
Просмотров: 882
Оператор висел над пропастью с камерой за $250 тыс. - вышел триллер "Пик страха"
Оператор висел над пропастью с камерой за $250 тыс. - вышел триллер "Пик страха"
Просмотров: 468
Фото
Все фото
17
1
5
4
15
&quot;Пока родители сдают плазму, дети играют&quot; - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
Зеленский посетил раненых украинских воинов
Зеленский посетил раненых украинских воинов
&quot;Хуже всего видеть состояние измученных пациентов&quot; - как справляются украинские больницы во времена пандемии
"Хуже всего видеть состояние измученных пациентов" - как справляются украинские больницы во времена пандемии
Видео
Все видео
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Впервые провели операцию по пересадке сразу обеих рук
Впервые провели операцию по пересадке сразу обеих рук
Самые низкие цифры с сентября. Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине после выходных
Самые низкие цифры с сентября. Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине после выходных
Где в Украине наибольше случаев коронавируса
Где в Украине наибольше случаев коронавируса
Цифры растут: как изменилась коронавирусная статистика за сутки
Цифры растут: как изменилась коронавирусная статистика за сутки
Интервью
1/5
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
2 Просмотров: 2295
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 405
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
4 Просмотров: 1269
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Просмотров: 414
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Просмотров: 225
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
29 января 2021
Просмотров: 162
Коли тобі сниться щось особливе
Коли тобі сниться щось особливе, ти ще довго залишаєшся в полоні пережитого уві сні. Здається, що ти побачив велике кіно, прочитав книгу чи випив її ...
суббота, 30 января 2021 09:07

Коронавирус в Украине: Прикарпатье лидирует по количеству зараженных

  Комментировать
Коронавирус в Украине: Прикарпатье лидирует по количеству зараженных
За сутки в Украине выявлено 4 685 новых случаев коронавирусной болезни. Фото: pexels-gustavo-fring

По состоянию на 30 января в Украине обнаружили 4 685 новых больных Covid-19. Из них детей - 200, медработников - 336.

В общем лабораторно подтверждено 1 216 278 случаев Covid-19. Из них 22 628 летальных. 149 пациентов умерли за последние сутки.

Преодолели болезнь 1 014 658 пациентов, из них за последние сутки - 11 317, сообщает Минздрав.

Лидером по количеству заражений в сутки является Ивано-Франковская область. Там обнаружили 412 новых больных. Далее следуют Львовская область - 353, город Киев - 341, Днепропетровская область - 335.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ляшко назвал вероятную дату старта вакцинации украинцев

Количество заболеваний в областях за сутки:

г. Киев - 341 случай;

Винницкая область - 241 случай;

Волынская область - 146 случаев;

Днепропетровская область - 335 случаев;

Донецкая область - 170 случаев;

Житомирская область - 158 случаев;

Закарпатская область - 245 случаев;

Запорожская область - 220 случаев;

Ивано-Франковская область - 412 случаев;

Киевская область - 325 случаев;

Кировоградская область - 36 случаев;

Луганская область - 108 случаев;

Львовская область - 356 случаев;

Николаевская область - 84 случая;

Одесская область - 174 случая;

Полтавская область - 104 случая;

Ровенская область - 116 случаев;

Сумская область - 77 случаев;

Тернопольская область - 124 случая;

Харьковская область - 280 случаев;

Херсонская область - 52 случая;

Хмельницкая область - 123 случая;

Черкасская область - 155 случаев;

Черновицкая область - 186 случаев;

Черниговская область - 117 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Наивысший риск смерти от Covid-19 у медработников, поскольку тяжесть протекания болезни зависит от того, какая вирусная нагрузка была получена инфицированным.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Коронавирус в Украине: Прикарпатье лидирует по количеству зараженных». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
января

Солдаты расстреляли демонстрацию католиков

Неизвестный бросил взрывчатку в дом Мартина Лютера Кинга

Экстремист застрелил Махатму Ганди

Иностранная студентка пропала после разговора с замдекана

Самое читаемое
Украинец поразил условиями проживания в польских общежитиях
Украинец поразил условиями проживания в польских общежитиях
5
 Просмотров: 36639
Модель обнажила грудь в Дубае и нарвалась на критику
Модель обнажила грудь в Дубае и нарвалась на критику
5
 Просмотров: 19332
Муж убил блогерку-жену на глазах у 6-летней дочери за откровенные фото в соцсетях
Муж убил блогерку-жену на глазах у 6-летней дочери за откровенные фото в соцсетях
5
 Просмотров: 17704
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
 Просмотров: 15921
Байден за неделю на посту президента переплюнул Трампа
Байден за неделю на посту президента переплюнул Трампа Просмотров: 11457
Здоровье
Коронавирус в мире: заражено более 102 млн человек
Коронавирус в мире: заражено более 102 млн человек
"Принимала роды у своей невестки": доула Инга Родина рассказала о тонкостях профессии
"Принимала роды у своей невестки": доула Инга Родина рассказала о тонкостях профессии
 Просмотров: 90
Степанов анонсировал новые контракты относительно ковид-вакцины
Степанов анонсировал новые контракты относительно ковид-вакцины Просмотров: 63
Ляшко назвал вероятную дату старта вакцинации украинцев
Ляшко назвал вероятную дату старта вакцинации украинцев Просмотров: 216
За и против партнерских родов: мнение доулы
За и против партнерских родов: мнение доулы
 Просмотров: 90
Больше всего комментируют
4
ОАСК отменил новое украинское правописание
4
Преподавательница киевского университета дружит с боевиками и просит прощения у России - все о громком скандале
3
Как выглядела киевлянка с крупнейшими скулами в мире до операций
2
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
2
Второй срок Зеленского: Ермак назвал условия
Голосов: 1318
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть