Коронавирус в Украине: Прикарпатье лидирует по количеству зараженных

За сутки в Украине выявлено 4 685 новых случаев коронавирусной болезни. Фото: pexels-gustavo-fring

По состоянию на 30 января в Украине обнаружили 4 685 новых больных Covid-19. Из них детей - 200, медработников - 336.

В общем лабораторно подтверждено 1 216 278 случаев Covid-19. Из них 22 628 летальных. 149 пациентов умерли за последние сутки.

Преодолели болезнь 1 014 658 пациентов, из них за последние сутки - 11 317, сообщает Минздрав.

Лидером по количеству заражений в сутки является Ивано-Франковская область. Там обнаружили 412 новых больных. Далее следуют Львовская область - 353, город Киев - 341, Днепропетровская область - 335.

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Количество заболеваний в областях за сутки:

г. Киев - 341 случай;

Винницкая область - 241 случай;

Волынская область - 146 случаев;

Днепропетровская область - 335 случаев;

Донецкая область - 170 случаев;

Житомирская область - 158 случаев;

Закарпатская область - 245 случаев;

Запорожская область - 220 случаев;

Ивано-Франковская область - 412 случаев;

Киевская область - 325 случаев;

Кировоградская область - 36 случаев;

Луганская область - 108 случаев;

Львовская область - 356 случаев;

Николаевская область - 84 случая;

Одесская область - 174 случая;

Полтавская область - 104 случая;

Ровенская область - 116 случаев;

Сумская область - 77 случаев;

Тернопольская область - 124 случая;

Харьковская область - 280 случаев;

Херсонская область - 52 случая;

Хмельницкая область - 123 случая;

Черкасская область - 155 случаев;

Черновицкая область - 186 случаев;

Черниговская область - 117 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Наивысший риск смерти от Covid-19 у медработников, поскольку тяжесть протекания болезни зависит от того, какая вирусная нагрузка была получена инфицированным.