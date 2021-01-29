Коронавирус в Украине: Прикарпатье лидирует по количеству зараженных

По состоянию на 30 января в Украине обнаружили 4 685 новых больных Covid-19. Из них детей - 200, медработников - 336.
В общем лабораторно подтверждено 1 216 278 случаев Covid-19. Из них 22 628 летальных. 149 пациентов умерли за последние сутки.
Преодолели болезнь 1 014 658 пациентов, из них за последние сутки - 11 317, сообщает Минздрав.
Лидером по количеству заражений в сутки является Ивано-Франковская область. Там обнаружили 412 новых больных. Далее следуют Львовская область - 353, город Киев - 341, Днепропетровская область - 335.
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Количество заболеваний в областях за сутки:
г. Киев - 341 случай;
Винницкая область - 241 случай;
Волынская область - 146 случаев;
Днепропетровская область - 335 случаев;
Донецкая область - 170 случаев;
Житомирская область - 158 случаев;
Закарпатская область - 245 случаев;
Запорожская область - 220 случаев;
Ивано-Франковская область - 412 случаев;
Киевская область - 325 случаев;
Кировоградская область - 36 случаев;
Луганская область - 108 случаев;
Львовская область - 356 случаев;
Николаевская область - 84 случая;
Одесская область - 174 случая;
Полтавская область - 104 случая;
Ровенская область - 116 случаев;
Сумская область - 77 случаев;
Тернопольская область - 124 случая;
Харьковская область - 280 случаев;
Херсонская область - 52 случая;
Хмельницкая область - 123 случая;
Черкасская область - 155 случаев;
Черновицкая область - 186 случаев;
Черниговская область - 117 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Наивысший риск смерти от Covid-19 у медработников, поскольку тяжесть протекания болезни зависит от того, какая вирусная нагрузка была получена инфицированным.
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