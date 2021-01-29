Назвали профессии с наивысшим уровнем смертности от Covid-19

Такие результаты получили при анализе анкетных данных Covid-больных в Калифорнии. Фото: pixabay.com

Наивысший риск смерти от Covid-19 у медработников, поскольку тяжесть протекания болезни зависит от того, какая вирусная нагрузка была получена инфицированным.

Профессии с самой высокой вероятностью летального исхода от Covid-19 опубликовали ученые Института глобальных медицинских наук Калифорнийского университета на Medrxiv.

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Наиболее уязвимой группой после медиков, оказались работники пищевых предприятий и сельского хозяйства. По сравнению с обычным уровнем смертности, у них этот показатель вырос на 39%. Уровень смертности среди работников сферы транспорта и логистики вырос на 28%. Специалисты обрабатывающей промышленности и люди, работающие на производственных предприятиях, вошли в 3-ю группу риска. Рост смертности среди них составил 23% и 27% соответственно.

Информация была получена при анализе анкетных данных Covid-больных в Калифорнии, где уровень смертности населения поднялся на 22%.

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За последние сутки в Украине обнаружили 5181 новых больных коронавирусом. Из них детей - 218, медработников - 212. Всего, по состоянию на утро 29 января, имеем 1 211 593 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.