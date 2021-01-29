Более 1 млн украинцев побороли коронавирус

За последние сутки в Украине обнаружили 5181 новых больных коронавирусом. Из них детей - 218, медработников - 212.
Всего, по состоянию на утро 29 января, имеем 1 211 593 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 22 479 летальных. 128 пациентов умерли за последние сутки.
Преодолели болезнь 1 003 341 пациент, из них за последние сутки - 11 310, сообщает Минздрав.
Лидером по количеству заражений в сутки остается Львовщина. Там обнаружили 440 новых больных. Далее следуют Киев - 361, Ивано-Франковская - 356, Киевская - 326, Винницкая - 238 - области.
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Количество заболеваний в областях за сутки:
город Киев - 361 случай;
Винницкая область - 282 случая;
Волынская область - 159 случаев;
Днепропетровская область - 259 случаев;
Донецкая область - 193 случая;
Житомирская область - 167 случаев;
Закарпатская область - 137 случаев;
Запорожская область - 232 случая;
Ивано-Франковская область - 356 случаев;
Киевская область - 326 случаев;
Кировоградская область - 27 случаев;
Луганская область - 40 случаев;
Львовская область - 440 случаев;
Николаевская область - 207 случаев;
Одесская область - 260 случаев;
Полтавская область - 218 случаев;
Ровенская область - 209 случаев;
Сумская область - 123 случая;
Тернопольская область - 179 случаев;
Харьковская область - 248 случаев;
Херсонская область - 70 случаев;
Хмельницкая область - 147 случаев;
Черкасская область - 131 случай;
Черновицкая область - 258 случаев;
В Украине с 8 по 24 января действовал жесткий карантин. Вместо него вступили в силу карантинные ограничения, соответствующие оранжевом уровню эпидопасности. Они будут актуальны по 28 февраля включительно.
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