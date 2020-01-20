Кому нельзя посещать баню

Высокая температура и пар в бане создают серьезную нагрузку на организм.

Баня — полезная процедура, если подходить к ней с умом. Но у посещения бани есть свои противопоказания, которые не нужно игнорировать.

В случае, когда стенки сосудов слабые, они могут не выдержать давления и лопнуть. Особенно если у человека такие заболевания, как гипертония, атеросклероз, варикоз. Если пострадает сосуд в головном мозге, баня может закончиться инсультом, передает "Медицина 2.0".

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Высокая температура и пар в бане оказывают серьезную нагрузку на организм. Она может усугубиться принятием пищи. При высокой температуре процесс переваривания будет затруднен, и пища будет бродить, доставляя дискомфорт, а иногда и боли.

А вот вывести токсины после употребления алкоголя и обильной жирной трапезы баня как раз поможет. Но не раньше, чем через сутки после застолья. Главное условие — пить много воды, морса, травяных настоев, чтобы восстановить водный баланс.

Парная также противопоказана для людей, страдающих гипертонией, сердечно-сосудистыми патологиями, анемией, эпилепсией, гепатитом.

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