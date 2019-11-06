Кому нельзя пить аспирин

Аспирин может вызвать кровотечения. Фото: из открытых источников

Одним из наиболее частых осложнений после длительного приема аспирина являются кровотечения. Чаще всего они возникают в желудочно-кишечном тракте, об этом пишет "24 здоровье".

Аспирин так воздействует через способностью разжижать кровь. Он также является незаменимым обезболивающим и эффективным средством для снижения температуры.

Кому нельзя аспирин?

1. Люди старше 65 лет. В этом возрасте начинают медленнее работать все системы организма, замедляется кровоток, лекарства выводятся медленнее. Заболевания, в том числе и язвы желудочно-кишечного тракта, могут протекать замаскировано. Поэтому не только Кардиомагнил, но и другие лекарства нужно принимать только по строгим показаниям. А показанием к приему аспирина являются инфаркты, стентирование или шунтирование.

2. Риски усиливаются, если есть заражение бактерией H. pylori, которая вызывает повреждение стенки желудка, может привести к язве и опухолей, тем самым вызывая опасность кровотечения.

3. Люди, которые долгое время принимают глюкокортикоиды. Чаще всего это ингаляторы при бронхиальной астме, но могут назначаться в таблетках и уколах при артритах, артрозах и других ревматологических и неврологических заболеваниях.

4. Люди, которые получают лекарства из группы нестероидных противовоспалительных препаратов, как первого поколения - диклофенак, парацетамол, так и более современные - целекоксиб, нимесулид. Часто их назначают длительное время при тяжелых артритах, остеохондрозе. Безопасным препаратом этой группы при сочетании с аспирином считается напроксен.

5. Те, кто вынужден принимать варфарин при мерцательной аритмии. Этот препарат нельзя сочетать с приемом аспирина, если это не предписано кардиологом, и нет дополнительно инфаркта миокарда в прошлом.

При совместном приеме двух или трех препаратов, влияющих на свертываемость крови (аспирин, клопидогрел, варфарин, ПРОДАКС) или при наличии факторов риска, нужно защитить желудок. Для этого врач совместно назначает препараты для желудка группы ингибиторов протонной помпы.

Эти лекарства при поступлении в организм не уменьшают эффекта аспирина, потому что их метаболизм в печени идет другим путем. Они безопасны и хорошо переносятся. Их необходимо принимать весь период лечения аспирином.