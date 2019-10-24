Кольцо в сердце и зонт в сосуде: в Институте сердца делают уникальные операции

Борис Тодуров вместе с участниками III Международной конференции

24 октября в Киеве открылась 3 международная конференция "Реконструктивная хирургия сердца". Она стала выдающимся событием отечественной медицинской общественности. Среди 24 иностранных спикеров конференции - все выдающиеся кардиохирурги со всего мира.

Конференция будет длиться 2 дня, во время которых ведущие специалисты обсудят множество тонкостей своей профессии.

Инициатором мероприятия выступил Институт сердца. Встреча прошла без излишней помпезности, где каждый мог высказаться, спросить и посоветоваться.

За 13 лет существования Институт сердца превратился в ведущий кардиохирургический центр, не уступает современным кардиохирургическим клиникам мирового уровня. Это прежде всего стало возможным благодаря сотрудничеству с иностранными партнерами. По возможности 5 тыс. операций, делают 6200 тыс. в год.

Об этом рассказал Борис Тодуров, кардиохирург, генеральный директор "Института сердца МЗ Украины"

"Мы всегда рады к обмену опытом, потому что у нас куда расти. Из 140 000 нужных операций на сердце в Украине, делаем только 15 процентов. После введения новых методик, эта цифра увеличится в 2-3 раза, - рассказывает Борис Тодуров. - Для конференции собрали лидеров из европейских стран и из Америки, чтобы обсудить острые проблемы. Именно сердечно-сосудистые заболевания остаются лидирующими, и большинство людей умирают именно из-за них. в Украине эта цифра в два раза больше, чем в Европе. Ее новые технологии, которые разрабатываются в мире, они меняют представление о том кардиохирургию, которая существовала еще пять лет назад - все становится миниатюрным и малотравматическим".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали, как правильно оказывать помощь при остановке сердца

Двухдневная программа специально разработана для хирургов, кардиологов, анестезиологов, ординаторов и стажеров, которые интересуются сердечной хирургией и транспланталогии.

"Это уникальная возможность уже сегодня узнать о последних тенденциях и процессах на арене кардиоторакальной хирургии. Можно принимать активное участие в дискуссиях и передовых лекциях ведущих мировых хирургов и ученых из Северной Америки, Японии и Европы, - уточняет Афксендиос Калангос, швейцарский кардиохирург, вице президент конгресса. - Эта инновационная конференция обеспечит посетителям доступ к самому высокому уровню образования с целью улучшения качества и эффективности лечения пациентов".

Министерство здравоохранения Украины разработало критерии формирования сети оказания первичной, специализированной и экстренной медицинской помощи. Критерии разработали в рамках инициативы Кабмина по формированию единого плана развития способных сетей предоставления социальных услуг на всей территории страны, сообщается на сайте Минздрава. Расстояние между пациентом и семейным врачом не должен превышать 7 км, доступность больницы интенсивного лечения - не более 60 мин.