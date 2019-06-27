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четверг, 27 июня 2019 12:20

Кишечная палочка, железо и азот: чем встречают отдыхающих столичные пляжи

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Кишечная палочка, железо и азот: чем встречают отдыхающих столичные пляжи
Летом многие отдыхает на пляжах столицы. Фото: bm.img.com.ua

Столичные пляжи не прошли проверку санитарных норм.

Результаты проверки опубликовали на сайте Главного управления Держспоживслужбы в Киеве.

На всех пляжах в текущем году не проводилось ежегодной подсыпки чистого песка.

На территории пляжей "Радуга", "Радуга", "Центральный" не вывозят мусор, мало убирают. Посетителей не достаточно информируют о запрете мытья машин и купание животных.

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Не хватает на пляжах урн и туалетов.

Пробы воды из открытых водоемов показали превышение бактерий группы кишечной палочки.

В частности, на пляжах "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная Слободка", "Пуща-Водица", "Радуга", "Тельбин", "Центральный".

Отдых на природе может закончиться больницей, если неправильно выбрать продукты. На шашлыки не стоит покупать мясо в готовом маринаде. Несвежесть маскируют запахом специй. Хотя бывает, что экономят и на них и сыплют дешевые усилители вкуса. От них человек отравляется.

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