Как реагирует организм, когда ему не хватает овощей

Половину рациона должны составлять овощи и фрукты. ФОТО: rd.com

Когда в рационе мало овощей и фруктов, организм страдает от недостатка нужных ему витаминов и минералов. Из-за этого начинают беспокоить проблемы с самочувствием.

Симптомы, указывающие на необходимость обогатить рацион овощами и фруктами, представил Reader's Digest.

1. Беспричинно появляются синяки и кровоточат десны. Это признак недостатка витамина С. Много его содержится в красном перце, темно-зеленых листовых овощах, брокколи, капусте, помидорах.

2. Простуда долго не проходит. Свидетельствует об ослаблении иммунитета, причиной чего является также недостаток в рационе продуктов, богатых витамином С.

3. Постоянно беспокоит ощущение усталости. Может указывать на недостаток фолиевой кислоты. Источником ее является зелень, фасоль, чечевица и другие крахмалистые овощи.

4. Появляются проблемы с памятью. Решить их можно обогатив рацион продуктами, богатыми лютеином. Это вещество содержится в оранжевых овощах и фруктах. К примеру, в моркови, помидорах, кукурузе, абрикосах. Много лютеина также в темно-зеленых овощах, в частности в шпинате, брокколи, брюссельской капусте, луке-порее.

5. Беспокоят спазмы в мышцах. Причиной может быть недостаток в организме калия. Им богаты шпинат, горох, зелень, финики, изюм, бананы, авокадо, картофель в мундирах, брокколи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали продукт, который защищает печень от алкоголя

По версии Гарвардской школы, тарелка здорового питания на 50% состоит из фруктов и овощей. ¼ должны занимать цельнозерновые продукты и столько же полезны источники белка, в частности рыба, мясо птицы, бобовые и орехи.