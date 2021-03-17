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четверг, 18 марта 2021 09:20

Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога

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Автор: facebook.com
 

За время карантина люди стали чаще замечать у себя токсическое окружения. Неких пассивных агрессоров, которые портят настроение и забирают энергию. Любят все контролировать и видят мира в черно-белых цветах. Чаще бывают недовольны, чем наоборот.

Как распознать в своем окружении токсичных людей Gazeta.ua рассказывает Елена Тарарина, практический психолог высшей категории, кандидат педагогических наук.

Что такое токсичность людей как проявляется? Какие это токсические люди?

После общения с токсичными людьми остается привкус "яда". Возникают признаки пищевого отравления - кружится голова, усталость. Ощущение, что внутри что-то не так нельзя жить по-обычному. Кажется, что отключили от розетки. Не знают куда идти и что делать. Взбитые все компасы, как один посреди леса.

Насколько это стало распространенной болезнью или расстройством? Почему токсичных людей становится больше?

Это всегда было проблемой, но люди ее не замечали в погоне за получением успеха. Токсичные люди ставили подножки, а другие и не понимали, что не так. Думали-то не получается случайно. А во время карантина у людей стало больше времени на общение и они разглядели. Это как жить долго в темноте и вдруг включили свет. Токсичные люди входят в жизнь других и заполняют свою внутреннюю пустоту от травм и непонимание окружающих. Это как черная дыра, которая в себя втягивает, чтобы выжить.

В поле токсичных людей тоже становятся токсичными: начинают жаловаться, ныть, обвинять других. Но атакуя других, мира в душе не будет. Надо атаковать токсин и разобраться с ним.

В поле токсичных людей тоже становятся токсичными: начинают жаловаться, ныть, обвинять других. Но атакуя других, мира в душе не будет. Надо атаковать токсин и разобраться с ним

Как сотрудничать с токсическим человеком? На что влияет токсичность для самого человека и для окружающих?

Стоит в общении физически и психологически отделиться от токсического человека. Например, выйти из проектов. Он сам от вас не уйдет. Оса сама не вынет жала и не полетит просто так. Ее надо оторвать.

Как восстановиться после общения с токсическим человеком?

Жертва токсического человека почувствует потребность быть ближе к природе и уединения. Другие - к зависимостям: алкоголь, сигареты и гаджеты. Нет сил ставить амбициозные цели и смелости формировать полезные привычки. Или вкладываться в воспитание детей не как-нибудь, а в правильных рамках. Им легче жить в гневе и недовольстве и быть как все.

Люди становятся токсичными с детства или в процессе жизни? Возможно виноваты коллеги или семейную жизнь?

Результатом того, что человек превратился в яд является травма или горький опыт, не проработали. Надо было положить это в безопасное место в душе и переварить. Стоит больное место прожить. Иначе превратится в пустоту, которая все время будет расти и требовать продолжения фуршета. И высасывать из людей еще больше энергии.

На что влияет токсичность для самого человека и для окружающих?

Сейчас процветают сеансы психотерапии, тренинги личностного роста и поиски духовных знаний. Это способы залатать раны души, сделали человека токсичной. Они пытаются от других взять свет, чтобы заполнить пустоту. Это выходит на короткое время. Вылечить это можно хорошими бесполезны поступками.

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Мать может повлиять на ребенка при первых признаках токсичности?

Родители не имеют скакать козликом вокруг ребенка, учить их заботе о них самих. Затем о животных и других людей. Должны учить подавать еду бездомному или хорошего поступка, уступить место в транспорте. Это богатство, которым нужно делиться с миром. Тогда ребенок чувствует себя нужным нужным мира и как бы является супергероем. Это одна из базовых потребностей людей, поэтому так все любят мультфильмы о них. Тогда ребенок вырастает самореализованы, поэтому нет необходимости в токсическом воздействии на кого-то.

Как себя вести, если токсическое человек в семье?

За время пандемии таких случаев больше. Надо найти места подзаправки, живя с токсическим человеком. Например, утренняя пробежка, кино с друзьями, уроки рисования или вокала. Надо не подпускать токсическое человека в свои границы, как это делают стюардессы. Они приседают к людям всегда с прямой спиной. Этим показывают, что слышат просьбу, но держатся на расстоянии. Большинство людей прямо падают ниц, превращаясь в жертву. Надо слышать людей, сохраняя собственное достоинство. Постепенно токсического человека становится меньше в жизни. Она ищет другие занятия, чувствуя, что отсюда не может вытянуть энергию.

Большинство людей прямо падают ниц, превращаясь в жертву. Надо слышать других, сохраняя собственное достоинство. Постепенно токсического человека становится меньше в жизни. Он ищет другие занятия, чувствуя, что отсюда не может вытянуть энергию

Но физически, если вам сейчас сложно, ограничьте контакт и вербальную коммуникацию. Выберите темы, которые вы никогда не говорите, потому что знаете, что они всегда приводят к конфликтам.

Есть приемы, по которым тестировать токсичность человека?

Отсутствует поддержка, зависть, хочет другого продавить под себя, не считаясь с мнением. Разговоры с сарказмом, контроль, ревность, игнорирование просьб. Часто оскорбление, если не сделать как они хотят. Финансовый шантаж - даст деньги, если так не сделать. Различная важность желаний, то есть в первую очередь надо делать все как хочет токсическое человек, а все остальные подождут. Эмоциональный шантаж - я ради тебя все сделала, отдала молодость, а ты не слушаешься.

Что нельзя делать с токсическим человеком?

Не надо доказывать, что она не права. Не получится перевоспитать, поэтому надо просто соблюдать своего мнения. Надо снять с другого человека ответственность за свое эмоциональное состояние. Самому выбирать как реагировать на слова, принимать его образы. Мысли отделить от этого человека. Надо найти новое увлечение и отойти от того, что ранит.

Можно ли вылечить это расстройство? Как именно?

Это человек с болью и от этого нет лекарств, кроме любви. Надо принять такой как она есть, без желания сделать его таким как Вам нужно. Надо уважать инаковость человека, потому что все хотят, чтобы партнеры были похожи. Но пара должна быть неодинаковой, а уважать различия. Надо наполниться милосердием и любовью, чтобы не было места в душе для боли от токсического человека. Она появляется в жизни, чтобы показать, что села батарейка под названием "Любовь к миру и себе". Если увеличить самоуважение к себе, токсина человек удалится.

Чтобы научиться искать ключи от токсинов внутри себя, важно, как мы думаем о самих себе. Чтобы избавиться от токсинов, нужно в сердце принять решение, будете немного больше, чем люди. Важно выявить ту часть себя, с которой вы можете дать поддержку.

Во время внутренней работы с проблемами взаимоотношений с токсичными людьми используйте творчество. Она помогает углублять результаты и закреплять их.

Ученые раскрыли секрет счастливых отношений. В частности, они определили, что счастливые пары имеют несколько похожих психологических черт.

Эксперты из Рочестерского университета проанализировали более 170 исследований отношения. Специалисты назвали три важных пункта для сохранения прочных и счастливых отношений

Автор: Екатерина Романчук
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