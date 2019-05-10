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суббота, 11 мая 2019 23:30

Как распознать психопата: пять главных признаков

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Как распознать психопата: пять главных признаков
Психопатам свойственно не сдерживать свой гнев. Фото: American Psycho

Многие думают, что психопаты - это редкость, но по статистике на каждые 100 человек приходится один. Психопаты бывают различных типов, но на начальной стадии все они способны хорошо адаптироваться к социальным условиям.

Психопатия делает людей очень жестокими, но ее можно распознать по некоторым признакам. Ученые из Университета Британской Колумбии поделились рекомендациями о том, как можно выявить психопатов в общении с малознакомыми людьми, пишет psychologytoday.com.

Признаки психопатов:

Стремление доминировать. В разговоре такие люди часто перебивают и до последнего доказывают свою правоту. В отношениях стремятся превосходить свою вторую половинку и мешать ее успехам, демотивируют, внушают комплексы высказываниями в адрес внешности.

Абсолютно незаметны. Это вторая сторона медали. Психопаты способны так хорошо растворяться на фоне основной массы людей, им бывает сложно дать конкретную характеристику.

Льстят. Психопаты могут льстить, готовы использовать любые методы обольщения, чтобы понравиться. Красивые, торжественные речи, которые трогают за душу и внушают доверие - это их сильная сторона. Психопаты прекрасно пускают пыль в глаза, могут делать это очень изящно. Но вместе с тем они чрезмерно ревнивы в любви, в дружбе и в делах.

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Патологически лживы. Люди с неуравновешенной психикой во многих случаях врут постоянно - как ради собственной выгоды, так и без нее. Очень часто не осознают своего обмана. Благодаря этой своей границы могут быстрее других достичь поставленных целей.

Не контролируют гнев. Психопатам труднее других контролировать свои эмоции, поэтому время от времени их гнев выходит из берегов, они кричат ​​и оскорбляют окружающих. Многие психопатов чрезмерно эмоционально реагируют на отказ выполнить их просьбу.

Психопатия - это синдром, который проявляется вследствие особенностей мозга. Такие люди характеризуются бессердечием, неспособностью сопереживать. Они часто делают очень жестокие поступки.

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