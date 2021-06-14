Как побороть гипертонию и проблемы с холестерином без медикаментов

Упражнения помогут снизить артериальное давление на 4 мм рт.ст. Фото: pixabay.com

Люди с умеренно высоким давлением и повышенным уровнем холестерина могут защитить здоровье, увеличив физическую активность.

Доказано, что активные люди реже страдают и умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. Американская кардиологическая ассоциация и Американский колледж кардиологии дали ряд рекомендаций для снижения давления, пишет Medical News Today.

"Упражнения должны быть первой линией защиты от умеренных случаев гипертонии и проблем с холестерином", – говорится в заявлении медиков, опубликованном в журнале Hypertension.

Согласно исследованию, у физически активных людей риск развития сердечно-сосудистых заболеваний ниже на 21%, а риск смерти от них меньше на 36%. Люди с умеренно повышенным давлением и с проблемами с холестерином могут вылечить свое состояние при помощи одних только регулярных упражнений.

Ученые рекомендуют минимум 150 мин. в неделю аэробных упражнений средней интенсивности, в частности: быструю ходьбу, бег, езду на велосипеде, прыжки со скакалкой и плавание. Можно заниматься и 75 мин. в неделю, но с большей интенсивностью. Также медики рекомендуют выполнять силовые тренировки минимум дважды в неделю.

Упражнения помогут снизить артериальное давление на 4 мм рт.ст., диастолическое артериальное давление на 3 мм рт.ст., а "плохой" холестерин на 3-4 мг/дл.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ванилин начнут делать из пластиковых отходов

Высокое артериальное давление может привести к почечной и сердечной недостаточности, сосудистой деменции, сердечного приступа и инсульта. Показатель зависит от многих факторов, в том числе от того, какой образ жизни ведет человек, чем она питается и занимается она спортом. Эксперты считают, что небольшие корректировки в рационе питания также могут принести пользу здоровью и снизить риск высокого кровяного давления.