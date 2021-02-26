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Как мужчине дольше быть сексуально активным

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Как мужчине дольше быть сексуально активным
Александр Стаковський развеял миф о раке простаты. Фото: tsn.ua

Рак простаты сейчас помолодел и бывает после 40 лет, а не только от 55 лет. Он развивается незаметно, потому что не болит. Однако это не приговор и после лечения человек остается человеком. Большую активность в сексе покажет, то человек что к операции часто им занимался. Это как говорят, что вы не заигрываете на скрипке после наркоза.

Как сохранить сексуальную функцию рассказывает Gazeta.ua Александр Стаховский, столичный онколог-уролог.

"Это не сложно, если болезнь на первой или второй стадии. Там можно применять хирургические методы по сохранению нервно-сосудистого пучка. Нервы и сосуды, управляющие мужскими половыми органами остаются активными. Хотя каждый случай индивидуален, поэтому ни один хирург не может гарантировать 100% восстановление сексуальной функции. Это не зависит от метода проведения операции например, открытая операция или через проколы. Ключевым вопросом будет опыт врача ", - объясняет специалист.

Первые сигналы, на которые мужчины должны обратить внимание - частые позывы к мочеиспусканию и возбуждения ночью, слабость струи мочи. Они не похожи на признаки рака, поэтому люди не проверяются.

При развитии опухоли простаты снижается эрекция и половое влечение. Мужчины списывают сбои в организме на возраст, нервы. А еще верят в мифы, которые люди сами придумали. Этим себя калечат.

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Мифом является то, что шанс вылечить рак простаты очень низкий. Раннее выявление увеличивает возможность на полное выздоровление.

"В наших мужчин отсутствует культура диагностического осмотра у уролога. Существует понятие, что человек это сила. Имеет зарабатывать деньги, а не бегать по врачам. Идут к ним уже с нестерпимой болью и когда не могут ходить. 25% мужчин узнают о раке простаты на 4 стадии. Каждый четвертый человек приходит к урологу уже с метастазами в кости. Отсюда и такой низкий процент вылеченный пациентов, в отличие от европейских Раин. Это не значит, что они гораздо лучше лечат Там просо мужчины привыкли себя ухаживать. 9 из 10 мужчин выживают и возвращаются к нормальной жизни, если узнали о раке на 1 или второй стадии ", - отмечает врач.

Сахарный диабет ухудшает сексуальное влечение. Все из-за нарушения кровотока в мелких кровеносных сосудах. Хотя диабетикам не стоит отказываться от занятия сексом. Он улучшает сон, кровообращение и работу сердца.

Стоит нормализовать уровень сахара и у людей не будет проблем в постели. Нужно измерять уровень сахара до и после полового акта. Тогда диабетик тратит много энергии.

Автор: Екатерина Романчук
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