Как минимизировать негативное влияние солнечного излучения - советы аллерголога

Аллергию на солнце могут усилить некоторые антибиотики и противогрибковые препараты. Фото: RF._.studio from Pexels

Пик проявлений аллергии на солнце приходится на май. Время, когда люди активно выбираются на пикники и разъезжаются в отпуска. Чтобы избежать негативных последствий или минимизировать влияние необходимо ограничить пребывание на солнце. На время отказаться от применения духов и дезодорантов. Скорректировать питание, а также подобрать косметику.

Об этом Gazeta.ua рассказала аллерголог Анастасия Левченко.

"Аллергические реакции могут дать о себе знать не сразу, а через 30 минут - 6 часов после пребывания на солнце. Чаще всего появляются в виде точечных высыпаний, которые могут сопровождаться зудом и жжением", - сказала Левченко.

Люди с эндокринными заболеваниями, в частности пациенты с нарушенной функцией щитовидной железы, в зоне риска. Аллергию на солнце способны усилить и некоторые антибиотики и противогрибковые препараты, лекарства от гипертонии, аритмии и мочегонные средства.

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Если склонность к аллергии высокая, не стоит загорать во время наиболее активного солнечного излучения - с 12 до 16 часов дня. Отдыхать следует в тени, а на пляже прятаться от прямых солнечных лучей под укрытия. Также следует исключить продукты, которые способны вызвать фотоаллергические реакции. Возникают, когда ультрафиолетовое излучение химически изменяет вещество, которое оказалось на коже, вызывая аллергические проявления.

"Нередко во время отдыха люди злоупотребляют продуктами с высоким содержанием гистамина. Его много в морепродуктах, красном вине. При его избытке даже незначительная светочувствительность может усилиться. Это вина, цитрусовые, рыба и ракообразные, сельдерей, экзотические фрукты", - добавила врач.

Советует ограничить использование духов, дезодоранта для тела, лака для волос, лечебных мазей.

"В их составе могут быть агрессивные вещества, которые под солнечными лучами способны вызвать аллергию. Если реакция уже произошла, то прежде всего нужно промыть кожу чистой водой или обычным мылом без красителей и ароматизаторов", - сказала Левченко.

Людям, которые склонны к аллергическим реакциям, необходимо иметь в аптечке адреналиновой ручку. Ведь аллергические реакции могут проявиться по-разному, в том числе и привести к анафилактическому шоку.

"Нужно быть особенно внимательным к тем косметологическим средствам, которые наносятся на кожу. Многие из них увеличивают чувствительность к ультрафиолетовым лучам. Рекомендую перед выходом на солнце не наносить на кожу ничего, кроме SPF-защиты", - сказала врач.

Аллергическую реакцию могут вызвать множество компонентов косметики. Чаще всего это так называемые ретиноиды. В частности, не советует делать в весенне-летний период процедуры - пилинги, чистки и тому подобное. Они делают кожу более восприимчивой к солнцу.

"Первое, что нужно сделать при аллергической реакции на солнце - спрятаться в тень или в дом. Обязательно принять душ и смыть с себя все, что было нанесено на кожу до этого. Потреблять большое количество жидкости для выведения из организма продуктов метаболизма, из-за которых началась аллергическая реакция. Если в ближайшие 12-24 часа улучшений нет - обратиться к аллергологу", - сказала Левченко.

Вылечить аллергию на цветение растений возможно. Для этого пациенту назначают специальную терапию, которая длится от трех до пяти лет. Предусматривает инъекции под контролем врача. Альтернативным вариантом являются таблетки или спрей.