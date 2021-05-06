Как антисептик влияет на кожу

Спирты являются одними из самых безопасных доступных дезинфицирующих веществ для рук

Часто можно услышать, что спиртосодержащие антисептики плохо влияют на состояние кожи рук. Однако исследования показывают, что частое мытье рук с обычным или антибактериальным мылом имеет худшее влияние на состояние кожи рук, чем регулярное использование антисептиков.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины, — передаёт Информатор.

"Спирты являются одними из самых безопасных доступных дезинфицирующих веществ для рук. Да, они могут вызвать сухость и раздражение кожи, но в меньшей степени, чем мыло. Более того, если вы будете мыть руки с мылом горячей водой сразу после применения спиртосодержащего антисептика, то увеличите риски дерматит", — говорится в сообщении.

Советы для того, чтобы минимизировать плохое влияние антисептиков на кожу:

использовать увлажняющие средства по уходу за кожей (крем, лосьон). Они заменят истощены или заменены липиды, которые способствуют барьерной функции нормальной кожи;

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отдавать предпочтение антисептикам, содержащих в составе смягчающие вещества;

уменьшить дополнительное влияние моющих или дезинфицирующих средств на кожу;

не использовать средства с сильными ароматизаторами или красителями.

Вместе со всеми плюсами антисептиков идут и побочные эффекты - сухость, раздражение и покраснение кожи, которые можно испытать при недостаточном уходе за руками. В эффективном антисептике должно быть не менее 60% спирта, а именно этот компонент действует на кожу рук достаточно агрессивно. Несмотря на то, что в составе большинства средств есть смягчающие компоненты, регулярное использование антисептика может не лучшим образом повлиять на кожу рук. Во время уборки и мытья посуды лучше использовать перчатки, а для мытья рук выбирать крем-мыло вместо обычного. Мыть руки нужно только теплой водой. Слишком горячая вода - сушит, а слишком холодная приводит к шелушению кожи рук. Регулярно используйте увлажняющие кремы Желательно использовать плотные кремы, образующие на руках так называемую "защитную пленку". В составе такого питательного крема для рук должны быть: витамин Е (увлажнение) и глицерин (содержание влаги). Также не забывай о дополнительном увлажнении кутикулы с помощью специальной масла. Для получения лучшего эффекта от крема - регулярно скрабируйте руки. Процесс отшелушивания усилит действие увлажняющего крема и поможет ему быстрее одеваться в кожу.