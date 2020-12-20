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воскресенье, 20 декабря 2020 17:10

Израиль объявил все страны мира опасными

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Израиль объявил все страны мира опасными
Израиль изолировался от всех стран мира карантином. Фото: Главком

Министерство здравоохранения Израиля объявило все страны мира "красными", то есть эпидемиологически опасными.

Ограничения вступят в силу с 20 декабря, говорится на сайте Министерства здравоохранения страны.

Теперь каждый, кто прилетит из-за границы в Израиль будет вынужден соблюдать 14-дневный карантин. Изоляцию можно прекратить через 10 дней, если два теста на коронавирус. Первый делают в день прибытия и второй через 9 дней.

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Все прилетел из стран, которые до сих пор считали "зелеными", до 26 декабря будут от карантина освобождены.

В Великобритании усилили карантин накануне Рождества. Британцы этого не поняли, критикуют премьера Бориса Джонсона, многие граждане выезжают из Лондона.

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Дата
20
декабря

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