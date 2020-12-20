Украденное Рождество: британцы возмущены карантином

В Великобритании усилили карантин накануне Рождества. Британцы этого не поняли, критикуют премьера Бориса Джонсона, многие граждане выезжают из Лондона.

"Четвертый уровень" карантина позволяет людям праздновать Рождество только дома, с членами своего домохозяйства.

Жителям этих районов нельзя ночевать вне своего дома, а видеться с кем-то из другого домохозяйства только вне помещений.

Парикмахерские, салоны красоты и развлекательные заведения были закрыты. В соцсетях появились видео с толпами людей на вокзалах, которые отправляются в регионы с третьим уровнем ограничений.

В Twitter тем временем запустили хэштег #christmasiscancelled ( "Рождество отменили"). Бориса Джонсона сравнивают с "Гринчем - похитителем Рождества" и постят мемы.

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В Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса. Премьер Британии Борис Джонсон сказал, что вирус может быть на 70% больше заразным.