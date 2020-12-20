Еще более заразен: после 76 млн больных обнаружили новый штамм коронавируса

Борис Джонсон сообщил о новом штамме коронавируса. Фото: Reuters

В Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса. Премьер Британии Борис Джонсон сказал, что вирус может быть на 70% больше заразным.

"Пока нет никаких данных о том, что новая мутация вируса вызывает более тяжелое течение заболевания или отличается высокой смертностью", - написал в Twitter. .

Учитывая потенциальный риск, британцы не смогут отпраздновать Рождество, как планировали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали необычную способность коронавируса

Общее количество случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 76, 6 млн человек, свидетельствуют данные Worldometer.

По состоянию на утро 20 мая в мире выявлено 76635408 случаев COVID-19, в частности 1692075 летальных, выздоровели 53758431 человек.

Наибольшее количество больных в США, на втором месте Индия, на третьем - Бразилия.\

Италия запрещает перемещение между регионами страны на период рождественских и новогодних праздников, передает Интерфакс-Украина.