В Европе гражданам запрещают передвигаться в пределах страны

В Италии запретили гражданам покидать свои регионы. Фото: УНИАН

Италия запрещает перемещение между регионами страны на период рождественских и новогодних праздников, передает Интерфакс-Украина.

Премьер-министр Джузеппе Конте разрешил ездить только по работе, для лечения или по неотложным делам.

В Рождество и на Новый год жителям Италии будет запрещено покидать места жительства.

"Это необходимая мера предосторожности для того, чтобы защитить от коронавируса тех, кого мы любим", - объяснил введение ограничений Конте.

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С начала пандемии COVID-19 в Италии от последствий заражения умерли более 58 тыс. человек.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вакцинация против Covid-19 должно начаться одновременно во всех 27 странах ЕС.