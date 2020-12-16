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среда, 16 декабря 2020 12:58

В ЕС будут вакцинировать одновременно

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В ЕС будут вакцинировать одновременно
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен / Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вакцинация против Covid-19 должно начаться одновременно во всех 27 странах ЕС.

Также она добавила, что первая вакцина против Covid-19 будет одобрена как можно скорее, чтобы как скорее начать вакцинацию. Об этом пишет издание Rte.ie.

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"Мы закупили больше доз вакцины против Covid-19, чем нам нужно, чтобы обеспечить вакцинацию всех около 450 миллионов граждан стран Евросоюза. Мы также сможем помогать нашим партнерам", - сказала она.

Между тем, около 1,5 тыс. временных павильонов с дерева построят по всей Италии с января для вакцинации. Их украсят цветочной формой и рисунком, что символизирует возрождение. Дизайн разработал ведущий итальянский архитектор Стефано Боери. Здания смонтируют на площадях в центрах итальянских городов. Построят из дерева и покроют тканью, символизирующей первоцвет.

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