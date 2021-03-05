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суббота, 06 марта 2021 10:07

Изобрели лучшее лекарство от жара

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Изобрели лучшее лекарство от жара
Фото: znaj.ua

6 марта 1899 немецкая компания Bayer получила патент на торговую марку "аспирин". Сегодня этот препарат входит в список важнейших лекарственных средств ВОЗ

Раньше люди снижали жар и снимали боль водной настойкой коры ивы.

Немецкий химик Феликс Хоффманн открыл лечебные свойства ацетилсалициловой кислоты, когда лечил отца от артрита. Тот имел непереносимость салицилатов натрия. Ацетилсалициловая кислота оказалась приятной на вкус и более эффективно помогала его отцу.

Новому препарату дали название "аспирин", взяв букву "а" от слова "acetyl" (ацетил) и часть "Спирин" от немецкого слова "Spirsaure" (растения, содержащего большие количества салициловой кислоты).

Сначала аспирин продавался в виде порошка, а с 1904 года - уже в форме таблеток, а с 1915 года - без рецепта. Аспирин, будучи доступным, эффективным и относительно безопасным, быстро стал самым популярным обезболивающим.

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После триумфального открытия аспирина Хоффман проработал на Bayer всю свою жизнь.

С 1970-х распространенность начала расти благодаря исследованиям. Они показали, что аспирин также эффективно предотвращает тромбоза и стенокардии. Сегодня это одно из самых распространенных обезболивающих и профилактических средств от сердечных приступов в мире.

Препарат метформин, по выводам американских ученых, был связан со значительным снижением риска смерти от коронавируса у женщин.

Ученые из Медицинской школы Университета Миннесоты и UnitedHealth Group не выявили такой же эффект у мужчин, принимавших метформин.

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Дата
06
марта

Изобрели лучшее лекарство от жара

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