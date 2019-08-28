Хозяйственный суд привлек к делу результаты исследования уровня осведомленности потребителей о торговой марке "Корвалол Corvalolum"

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28 августа прошло подготовительное судебное заседание по делу о хорошо известнм обозначении Корвалол Corvalolum, в ходе которого судом были рассмотрены ходатайства истца - ЗАО ФФ Дарница о привлечении АО "Фармак" в качестве соответчика по делу и ходатайство АО "Фармак" о привлечении к выводу социологического опроса потребителей по ДВ Корвалол Corvalolum как доказательства в данной судебном деле.

Оба ходатайства были удовлетворены в полном объеме.

Подготовительное заседание было отложено до 4 сентября 2019

"Фармак" защищает свое эксклюзивное право на хорошо известное обозначение "Корвалол Corvalolum". Что касается Единого государственного реестра хорошо известных знаков. Согласно действующему законодательству Украины не существует Единого государственного реестра хорошо известных знаков, есть только Перечень, который ведется уполномоченным учреждением. Хорошо известный знак "Корвалол Corvalolum" сегодня является действующим независимо от наличия или отсутствия в Перечне, таким образом, решение Апелляционной палаты Министерства экономического развития и торговли Украины от 20.06.2017р. о признании знака "Корвалол Corvalolum" хорошо известным в Украине на имя акционерного общества "Фармак" для товаров 5 класса МКТУ состоянию на 01.12.2002р. и приказ Министерства экономического развития и торговли Украины от 19.07.2017р. № 1037 являются действительными и не является отмененным. Зато, указанные Решение и Приказ являются такими, которые вступили в силу с даты их принятия, и продолжают оставаться в силе", - отметил Дмитрий Таранчук, директор по правовому обеспечению АО "Фармак".

Согласно п. 7.6 Порядка признания знака хорошо известным в Украине Апелляционной палатой Государственного департамента интеллектуальной собственности, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Украины 15.04.2005 № 228 (далее - Порядок) Решение Апелляционной палаты, принятое по результатам рассмотрения заявления, вступает в силу с утверждения его приказом Государственной службы.

Согласно п. 7.8 Порядка Знак, признанный общеизвестным в Украине по решению Апелляционной палаты, заносится в Перечень знаков, признанных хорошо известным в Украине Апелляционной палатой Государственной службы интеллектуальной собственности Украины (далее - Перечень), который ведется Государственной службой. В Перечень вносятся данные о: - дате вступления в силу решения, которым признано, что знак стал хорошо известным в Украине; - даты, когда знак стал хорошо известным в Украине; - полное наименование, местонахождение юридического лица - владельца знака; фамилия, имя, отчество, место жительства для физического лица - владельца знака; - изображение знака; - перечень товаров и/или услуг, для которых знак признан общеизвестным в Украине.

Итак, действие прав на хорошо известный знак возникает с момента утверждения Решение Апелляционной палаты приказом Минэкономразвития, а не с момента внесения сведений о нем в Перечень. Компания "Фармак" создана на базе Киевского химико-фармацевтического завода им. М.В. Ломоносова, который специализировался на производстве фармацевтических субстанций и рентгеноконтрастных средств на территории бывшего Советского Союза. В 1995 году завод по химическому производству превратился в мощное фармацевтическое предприятие по изготовлению готовых лекарственных форм, что стало началом новой эры в жизни компании. Подготовка к производству корвалола началась еще Киевским химико-фармацевтическим заводом им. М. В. Ломоносова. Правопреемником которого является ОАО "Фармак". Разработчик препарата старший химик - Яковлева В. Я. Первая партия лекарственного средства "Корвалол" была выпущена на основании приказа завода им. М. В. Ломоносова от 15.10. 1960. С тех пор завод им. М. В. Ломоносова был единственным производителем препарата "Корвалол" на территории бывшего СССР. С 1991 года ОАО "Фармак" единственный производитель этого лекарственного средства на постсоветском пространстве. При этом ТМ "Корвалол" защищена в 15 странах Европы и Средней Азии: Германия, Польша, Литва, Латвия, Беларусь, Молдова, Румыния, Болгария, Туркменистан, Армения, Грузия, Азербайджан, Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан. Использование знака "Корвалол Corvalolum" в целом подтверждается упаковками за период с 1991 по 2001 годы включительно.