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понедельник, 31 января 2022 19:36

Еще одна область усиливает карантин из-за рекордных Covid-показателей

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Еще одна область усиливает карантин из-за рекордных Covid-показателей
Закарпатская область усиливает эпидограничения. Фото: pixabay.com

В Закарпатской области усиливают карантин из-за рекордных показателей заболеваемости Covid-19.

Об этом сообщила пресс-служба Закарпатской ОГА 31 января.

По словам главы ОГА Виктора Микиты, регион три дня подряд соответствует красному уровню эпидемической опасности.

"Статистика впечатляет: на 81 процент увеличилось недельное количество новых больных. Число лиц с подтвержденным Covid-19 в течение трех дней подряд достигало более 800, что является абсолютным рекордом для нашего края в целом с начала пандемии", - отметил он.

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Областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям поручила перевести все массовые мероприятия в режим интернет-стриминга, отменить все совещания или максимально перевести их в режим телефонных или видеоконференций.

Также районным государственным администрациям и местным исполкомам рекомендовали запретить прием граждан без сертификатов о Covid-вакцинации.

Закарпатская область и еще 15 областей находятся в оранжевой зоне карантина на 31 января. В красном уровне эпиднебезопасности находятся Ивано-Франковская и Ровенская области.

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Дата
31
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