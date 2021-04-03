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суббота, 03 апреля 2021 12:21

Еще 2 человека умерли от тромбоза после прививки AstraZeneca

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Еще 2 человека умерли от тромбоза после прививки AstraZeneca
Симптомы тромбоза появились на 7-10 день после прививки. Фото: pixabay.com

За период с 19 по 25 марта во Франции у 3-х человек обнаружили тромбоз после прививки против коронавируса вакциной AstraZeneca.

В результате двое из этих пациентов умерли, сообщили в Национальном агентстве по безопасности лекарственных средств.

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Всего с начала вакцинации во Франции было зафиксировано 12 случаев тромбоза. 4 случая закончились смертью. Речь идет о поражении крупных вен в мозге или желудочной полости.

В Нидерландах после вакцинации против коронавируса препаратом компании AstraZeneca умерла женщина. Такие же симптомы после прививки вакциной AstraZeneca обнаружили у 5 женщин.

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