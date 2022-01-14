Эксперт назвал причину мутации Covid-19 и рассказал о "угрожающем миксе" болезней

Заражение коронавирусом и гриппом одновременно очень угрожающее, поэтому важно вакцинироваться от обоих недугов. Фото: pixabay.com

Мутации коронавирусной болезни будут происходить из-за большого количества невакцинированных людей.

Об этом сообщил глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны, академик НАН Украины Сергей Комиссаренко, передает "Коронавирус_инфо".

"Невакцинированный человек - отличный источник для развития и появления новых вариантов вируса. Мутации будут происходить, потому что у нас еще много невакцинированных людей", - пояснил Комиссаренко.

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Эксперт подчеркнул, что микс в организме одного человека гриппа и Covid-19 "весьма угрожающий".

"Наша иммунная система умеет различать разные вирусы и бороться с ними, но при такой двойной нагрузке она может не выдержать. Поэтому крайне важно вакцинироваться и против Covid-19, и против гриппа", - подчеркнул специалист.

Covid-19 и туберкулез имеют схожие симптомы. Их важно уметь отличать, ведь оба недуга могут иметь тяжелые последствия для жизни и здоровья человека. По каким симптомам это можно делать - читайте по ссылке. За прошедшие сутки, 13 января, в Украине обнаружили 10 476 новых случаев Covid-19. Это на 430 больше, чем за предыдущие сутки. В частности, заболели 663 ребенка и 241 медработник. В больницу попали 1656 пациентов. Умерли 140. Выздоровели - 7285 человек.