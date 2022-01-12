Минздрав объяснило, как не спутать туберкулез с коронавирусом

Специалисты призвали консультироваться с врачом и не устанавливать себе диагнозы самостоятельно. Фото: pixabay.com

Covid-19 и туберкулез имеют схожие симптомы. Их важно уметь отличать, ведь оба недуга могут иметь тяжелые последствия для жизни и здоровья человека.

В любом случае всегда следует консультироваться с врачом и не устанавливать себе диагнозы самостоятельно, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что туберкулез обычно не проявляется быстро.

"Начало заболевания может растянуться на несколько недель, а иногда – месяцев. Covid-19 характерно острое течение на протяжении недели и общая продолжительность около двух недель", - говорится в сообщении.

У больного туберкулезом может наблюдаться снижение работоспособности и общая утомляемость. У Covid-пациентов зависит от тяжести заболевания. В то же время коронавирусная болезнь может сопровождаться выраженной лихорадкой.

"При легкой форме – до 38°C, при тяжелой – свыше 38°C. При туберкулезе наблюдается незначительное повышение температуры тела до 37–37,2°C/G тяжелых формах – выражена лихорадка", - отметили в Минздраве.

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Туберкулезу также характерна повышенная потливость ночью и снижение массы тела без "определенной" причины. Для Covid-19 эти проявления не характерны.

"А вот головная боль, насморк, заложенность носа, боль в горле и мышцах – все это возможны симптомы коронавирусной болезни. Как правило, с мокротой. Также для коронавирусной болезни характерно искажение вкуса и/или запаха или полная потеря их восприятия", - пояснили специалисты.

Одышка есть симптом обоих заболеваний, однако может иметь разные особенности. При туберкулезе она может появляться при физической нагрузке. Также одышка может наблюдаться при тяжелых распространенных формах туберкулеза с большим впечатлением легочной ткани. Для Covid-19 она не характерна только при легкой форме протекания, но может появляться при средней и тяжелой форме.

Также при тяжелой форме Covid-19 может происходить кровохарканье. В случае туберкулеза этот симптом наблюдается при тяжелых распространенных формах болезни со значительным впечатлением легочной ткани.

Кроме того, для тяжелых форм коронавирусной болезни может быть характерно изменение психического состояния человека.

За прошедшие сутки, 11 января, в Украине зафиксировали 7117 новых подтвержденных случаев коронавируса. Среди новых заболевших - 409 детей и 160 медработников. За минувшие сутки госпитализировали 1898 человек. 193 больных скончались. Выздоровели 8077 человек.