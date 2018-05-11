Душ и шторы: назвали самые грязные места в доме

Гаджеты нужно постоянно протирать специальной жидкостью, чтобы не накапливать бактерии. Фото: Ответы на вопросы

Душ, гаджеты, шторы вошли в список самых грязных мест и вещей в доме.

Как поддерживать чистоту и сделать безопасным свой дом, пишет ukrhealth.net.

1. Гаджеты

500 тыс. бактерий живут на каждом квадратном сантиметре клавиатуры и мышки - это в 20 тыс. раз больше, чем в унитазе. Пыль, крошки, привычка работать грязными руками - все это порождает колонии болезнетворных микроорганизмов.

Телефон человек носит с собой весь день, кладет на столы в офисах и ресторанах, трогает грязными руками, а потом сами прикладываем к лицу. Исследование американских ученых показало, что 95% телефонов медицинских работников были загрязнены внутрибольничными микробами, устойчивыми к антибиотикам.

Надо вытряхивать клавиатуру от крошек и пыли, а гаджеты протирать спиртом. Не стоит есть за компьютером.

2. Губки для мытья посуды

Это самый грязный предмет на кухне, даже учитывая пол. После каждого мытья на губке остается невидимые глазу остатки пищи и жир. Плюс она постоянно влажная и лежит в теплом, что дает возможность для бактерий.

Это может дать много проблем: от расстройства желудка до дизентерии. Поэтому надо менять губку хотя бы раз в неделю.

3. Дверные ручки, выключатели

Человек постоянно касается их грязными руками, только войдя с улицы. Эксперты говорят, что по степени загрязнения выключатели и ручки могут превосходить даже коврик под дверью.

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4. Душевая занавеска

Влажность, теплота и грязь, которые человек смывает с себя - этого достаточно для появления микробов. Занавеску лучше менять раз в 2-3 месяца и еженедельно стирать.

5. Мусорная корзина

Место для мусора можно сделать безопасным, если соблюдать несколько правил: использовать одноразовые мешки, выносить мусор, прежде чем он завоняется и раз в год покупать новый контейнер.

6. Шторы

Это крупнейший в доме собиратель пыли. Шторы могут годами висеть и казаться чистыми, а на самом деле растить кланы пылевых клещей. Чтобы этого не происходило, нужно стряхивать с них пыль и стирать 2 раза в год.

Дизайнеры определили основные предметы, предоставляющих кухни устаревшего вида. Это массивная сантехника, дерево цвета вишни, декоративные надписи, бумажки с рецептами.



