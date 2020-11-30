Доплаты медикам и вакцины: на что не хватает средств в госбюджете-2021

В НСЗУ убеждены, что нужно закладывать средства не только на лечение. Фото: unsplash

Заложенных в госбюджете-2021 средств недостаточно для обеспечения Программы медицинских гарантий.

Согласно проектом документа, на нее планируют выделить 123 млрд грн, сообщают в Национальной службе здоровья.

"На лечение пациентов с Covid-19 предусмотрено только 14,5 млрд грн. Учитывая динамику заболеваемости и нагрузку на систему, во втором квартале нам придется в десять раз уменьшить расходы на лечение пациентов с Covid-19. И отказаться от доплат врачам за работу с такими пациентами ", - говорится в сообщении.

В НСЗУ убеждены, что нужно закладывать средства не только на лечение, а и на предотвращение инфицирования.

"Самый надежный способ - это вакцинация. В бюджете-2021 недостаточно средств для повышения финансирования первичного звена медицинской помощи и вакцинацию от Covid-19. Это вопрос национальной безопасности", - говорится в Нацслужбы здоровья.

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Там отмечают, что бюджет в 123 млрд грн не позволит НСЗУ ввести доплаты за достижения индикаторов качества для первичной и экстренной помощи.

"Также придется уменьшить количество услуг по ранней диагностике рака, которые государство оплатит пациентам. А онкологические заболевания - среди лидеров в причинах смертности в Украине", - говорится в сообщении.

Проект государственного бюджета на 2021 год в Верховной Раде планируют рассмотреть на внеочередном заседании на следующей неделе.