Доктор Комаровский сделал заявление о вакцине CoviShield

 
Ексклюзивы
1/5
Музей презентовал 200-летнюю посуду, которую никто не видел
Музей презентовал 200-летнюю посуду, которую никто не видел
Просмотров: 801
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Просмотров: 1368
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Просмотров: 423
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
3 Просмотров: 3114
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
1 Просмотров: 720
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Просмотров: 1288
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
1 Просмотров: 1512
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
Просмотров: 1575
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 5850
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Просмотров: 2052
Фото
Все фото
5
3
3
2
17
Украинских школьников при помощи игры будут учить распознавать признаки инсульта
Украинских школьников при помощи игры будут учить распознавать признаки инсульта
Первый привитый врач от Covid в Киевской области рассказал об опыте
Первый привитый врач от Covid в Киевской области рассказал об опыте
Врач Комаровский рассказал, как правильно чихать
Врач Комаровский рассказал, как правильно чихать
Бег избавляет от депрессии и учит концентрации
Бег избавляет от депрессии и учит концентрации
&quot;Пока родители сдают плазму, дети играют&quot; - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
Видео
Все видео
Доктор Комаровский сделал заявление о вакцине CoviShield
Доктор Комаровский сделал заявление о вакцине CoviShield
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Первому человеку в Киеве сделали Covid-прививкy
Первому человеку в Киеве сделали Covid-прививкy
Показали, как быстро восстановить обоняние после Covid-19
Показали, как быстро восстановить обоняние после Covid-19
Интервью
1/5
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
1 Просмотров: 261
Зеленский может создать новую партию
Зеленский может создать новую партию
2 Просмотров: 1017
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
Просмотров: 630
Как работает организация по поиску людей
Как работает организация по поиску людей
Просмотров: 369
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Просмотров: 1935
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
04 марта 2021
1 Просмотров: 153
Снігурі
Хоч ця зима й маленька вдалась, а все в ній умістилося, що для справжньої зими треба. І снігопади, й завірюхи, й ожеледиця, яка робила короткі стежки ...
пятница, 05 марта 2021 08:44

Доктор Комаровский сделал заявление о вакцине CoviShield

  Комментировать
Доктор Комаровский сделал заявление о вакцине CoviShield
Он признался, что вакцины Pfizer и Moderna ему нравятся больше. Фото: pixabay.com

Украинский врач, телеведущий Евгений Комаровский утверждает, что индийская вакцина CoviShield, которой прививают украинцев, равна AstraZeneca.

Он призвал не верить слухам и смело делать прививки этим препаратом. Видеообращение педиатр разместил на своей странице в Facebook. По его словам проблема заключается в "полной неспособности властей Украины вести адекватную коммуникацию с народом".

"Главная информация, которую мы получили от ряда достоверных источников, включая даже посла Британии. Вакцина с доказанной эффективностью, которая превышает 60%. Это защита от факта заболевания и около 90% - защита от тяжелых форм заболевания. Она вызывает образование антител и способна защитить того, кто прививается. Я однозначно одобряю применение этой вакцины", - сказал он.

Он признался, что вакцины Pfizer и Moderna ему нравятся больше. Но поскольку в Украине нет возможности сделать прививки этими вакцинами, нужно смело вакцинироваться CoviShield. Доктор заверил, что индийские вакцины изготавливаются на современных заводах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперт рассказала, когда ждать повторного локдауна

Вчера в Украине официально подтвердили 2 случая так называемого британского штамма Covid-19. Новый штамм выявили у 2 Covid-больных из Ивано-Франковска.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Доктор Комаровский сделал заявление о вакцине CoviShield». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
марта

Умер диктатор, виновный в смерти до 20 млн собственных граждан

В России убили польских офицеров

Наталью Забилу любили миллионы детей

Черчилль произнес речь, с которой началась Холодная война

Адвокат загадочно исчез во время командировки

Самое читаемое
Ведущий ошеломил фанатов новостью о &quot;неприлично частых встречах&quot; с Тиной Кароль
Ведущий ошеломил фанатов новостью о "неприлично частых встречах" с Тиной Кароль
 Просмотров: 12411
Застукали в спальне с 13-летним учеником - учительницу судят за растление
Застукали в спальне с 13-летним учеником - учительницу судят за растление 1 Просмотров: 9522
Гроб с телом Чарли Чаплина нашли на пшеничном поле
Гроб с телом Чарли Чаплина нашли на пшеничном поле
5
 Просмотров: 9171
Бывшего министра внутренних дел нашли с простреленной головой
Бывшего министра внутренних дел нашли с простреленной головой
7
 Просмотров: 9144
Жена Стейтема снялась полностью обнаженной
Жена Стейтема снялась полностью обнаженной
6
 Просмотров: 7713
Здоровье
Коронавирус в Украине: второй день подряд имеем более 10 тыс. новых больных
Коронавирус в Украине: второй день подряд имеем более 10 тыс. новых больных Просмотров: 324
Эксперт рассказала, когда ждать повторного локдауна
Эксперт рассказала, когда ждать повторного локдауна Просмотров: 549
Коронавирус связан с группой крови - ученые
Коронавирус связан с группой крови - ученые Просмотров: 1899
В "красную зону" могут отправить еще 4 области
В "красную зону" могут отправить еще 4 области Просмотров: 738
Недоверие к вакцинации - результат деятельности невежественных конспирологов - блогер
Недоверие к вакцинации - результат деятельности невежественных конспирологов - блогер
 Просмотров: 162
Больше всего комментируют
5
"Закарпатье за российскую вакцину": премьер Словакии отличился некорректной шуткой
5
Кортеж Порошенко поймали на нарушении ПДД - СМИ
3
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
3
Мишель поделился впечатлениями от визита в Украину
3
"Буду говорить на том языке, на котором мне лучше" - депутат наплевав на закон о языке
Голосов: 167
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть