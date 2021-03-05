Доктор Комаровский сделал заявление о вакцине CoviShield

Он признался, что вакцины Pfizer и Moderna ему нравятся больше. Фото: pixabay.com

Украинский врач, телеведущий Евгений Комаровский утверждает, что индийская вакцина CoviShield, которой прививают украинцев, равна AstraZeneca.

Он призвал не верить слухам и смело делать прививки этим препаратом. Видеообращение педиатр разместил на своей странице в Facebook. По его словам проблема заключается в "полной неспособности властей Украины вести адекватную коммуникацию с народом".

"Главная информация, которую мы получили от ряда достоверных источников, включая даже посла Британии. Вакцина с доказанной эффективностью, которая превышает 60%. Это защита от факта заболевания и около 90% - защита от тяжелых форм заболевания. Она вызывает образование антител и способна защитить того, кто прививается. Я однозначно одобряю применение этой вакцины", - сказал он.

Он признался, что вакцины Pfizer и Moderna ему нравятся больше. Но поскольку в Украине нет возможности сделать прививки этими вакцинами, нужно смело вакцинироваться CoviShield. Доктор заверил, что индийские вакцины изготавливаются на современных заводах.

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Вчера в Украине официально подтвердили 2 случая так называемого британского штамма Covid-19. Новый штамм выявили у 2 Covid-больных из Ивано-Франковска.