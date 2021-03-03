Британский посол объяснила разницу между AstraZeneca и CoviShield

Вакцины отличаются лишь названиями из-за расположения производителей. Фото: pixabay.com

Вакцина от коронавируса CoviShield, которой прививают украинцев, и препарат Oxford-AstraZeneca являются идентичными.

Вакцины отличаются только названиями из-за расположения производителей, заявила посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс.

"Covishield - это лицензионное название Oxford-AstraZeneca AZD1222, произведенной в Индии. Предположение, что вакцины AZ/Covishield, которые используются в Украине, отличаются по формуле, является категорически неправильным", – написала она в Twitter.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Twitter придумал новое наказание за фейки о вакцинах

Часть вакцины от коронавируса CoviShield, которой прививают украинцев, выбрасывают.