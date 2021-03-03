Британский посол объяснила разницу между AstraZeneca и CoviShield

Вакцина от коронавируса CoviShield, которой прививают украинцев, и препарат Oxford-AstraZeneca являются идентичными.
Вакцины отличаются только названиями из-за расположения производителей, заявила посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс.
"Covishield - это лицензионное название Oxford-AstraZeneca AZD1222, произведенной в Индии. Предположение, что вакцины AZ/Covishield, которые используются в Украине, отличаются по формуле, является категорически неправильным", – написала она в Twitter.
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Часть вакцины от коронавируса CoviShield, которой прививают украинцев, выбрасывают.
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