Вакцины от ковида приходится выбрасывать - врач

Вакцина против коронавируса. Иллюстративное фото / Reuters

Часть вакцины от коронавируса CoviShield, которой прививают украинцев, выбрасывают.

Утилизировать пришлось несколько доз из-за короткого срока хранения вакцины. Об этом изданию "Сегодня" рассказала инфекционистка Черновицкой областной больницы Ольга Кобевко.

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"Вчера у нас утилизировали 6 доз вакцины. Флакон после открытия можно хранить не более 6 часов. В одном флаконе - 10 доз, а вчера привили 54 человека и остатки утилизировали", - сказала Кобевко.

По ее словам, эти остатки можно было бы использовать, прививая чиновников, чтобы повысить доверие людей к препарату и вакцинации.

"Чиновники не хотят служить примером для медиков, не хотят брать ответственность за качество вакцины. На эти 6 доз можно было бы вакцинировать чиновников, и они бы этим доказали, что бояться нечего. Этого не произошло, и вакцину просто выбросили", - сказала Кобевко.

Вакцины против COVID-19, которые не успеют использовать в Украине на первом этапе вакцинации, правительство планирует перепродать по себестоимости в частные клиники.

Индийская вакцина CoviShield от AstraZeneca, как и большинство ныне известных вакцин против Covid-19, эффективная в случае двойной прививки. Новые данные исследований показывают, что вакцина является максимально эффективной, если интервал между первой и второй прививкой - 3 месяца и больше. Эффективность вакцины - 76% - 81%. Такие данные опубликовал международный медицинский журнал The lancet.





