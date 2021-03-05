Эксперт рассказала, когда ждать повторного локдауна

Речь о нескольких неделях, ведь так начиналось и в прошлый раз. Фото: pixabay.com

В Украине началась 3-я волна эпидемии Covid-19. Более 3 тыс. больных положили в больницу, а такого прироста инфицированных не фиксировали декабря.

Украину ожидает 3-й локдаун, заявила инфекционист и медицинский эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова, передает ТСН.

"Думаю, мы говорим о нескольких неделях, ведь так начиналось и в прошлый раз. Когда на Западной Украине мы видели высокое количество больных, считая, что нас это не коснется и пройдет мимо. Нас это коснется, вполне возможен новый локдаун. Именно поэтому те медицинские работники, которые сейчас могут вакцинироваться обязательно должны это сделать. В начале вакцинации, вся вакцина идет в Covid-больницы. Быстрая вакцинация будет иметь значение в вопросе снижения количества людей, которые умирают от коронавируса, и тех, кого госпитализируют из-за него", - сказала она.

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Вчера в Украине официально подтвердили 2 случая так называемого британского штамма Covid-19. Новый штамм выявили у 2 Covid-больных из Ивано-Франковска.