В Украине зафиксировали новый штамм коронавируса

Больные находятся под наблюдением врачей. Фото: pixabay.com

В Украине официально подтвердили 2 случая так называемого британского штамма Covid-19. Новый штамм выявили у 2 Covid-больных из Ивано-Франковска.

Об этом сообщили в Институте эпидемиологии и инфекционных болезней, передает "Сегодня". Больные под наблюдением медиков.

"Люди, которые будут привиты, не заболеют британским штаммом. А если заболеют южноафриканским, то болезнь пройдет легко. И никто из них не умрет", – сказала вирусолог Алла Мироненко.

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Обнаруженный в Великобритании новый штамм коронавируса, который отличается особенно быстрым распространением, впервые зафиксировали в Бразилии. В мире насчитывают по меньшей мере 23 вариации SARS-CoV-2.