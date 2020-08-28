Для Минздрава единственный вариант повышения качества медицины - это увеличение заработных плат врачам - эксперт

Политэксперт Владислав Дзивидзинський: "Качество медицинской помощи зависит непосредственно от состояния и условий труда каждого медработника". Фото: Новая Каховка.City

От условий труда медработника напрямую зависит качество медицинских услуг, поэтому для Минздрава единственный верный вариант - это повышать заработные платы медикам.

Такое мнение на своей странице в Facebook высказал политический эксперт Владислав Дзивидзинский.

Он также напомнил, что 25 августа парламентский Комитет по вопросам бюджета согласовал финансирование медицинской отрасли.

"25 августа на заседании парламентского Комитета было согласовано повышение зарплат врачам. Для каждого нормального человека очевидно, что качество медицинской помощи зависит непосредственно от состояния и условий труда каждого медработника. Ну, не может человек, который несет ответственность за жизнь пациента, получать меньше, чем например обслуживающий персонал", - написал Дзивидзинский.

С 1 сентября текущего года зарплата медика повысится в среднем на 3,5 тыс. грн. По мнению эксперта, в Украине следует сделать это постоянной практикой.

"Кому-то, возможно, такие цифры будут казаться совсем маленькими, но это уже движение в правильном направлении. Несмотря на то, что уже закончилось большинство ковидных флешмобов в соцсетях "поддерживаю врачей" - проблемы медработников никуда не делись и о них не стоит забывать. 3,5 тыс. грн. в семейный бюджет - важнее любого флешмоба", - подытожил политолог.

Также эксперт поднял вопрос реформирования психиатрической и туберкулезной службы, и восстановление санэпидслужбы. По его словам, налаживание их полноценной работы поможет в борьбе со многими болезнями, в том числе с Covid-19.