Диетолог рассказал, как часто можно есть продукты с пальмовым маслом

Две трети пальмового масла, которое производится в мире, становится продуктами питания. Фото: Max Andrey from Pexels

Пальмовое масло - продукт, который вызывает беспокойство диетологов. Есть трансжиром, развивающим сердечно-сосудистые и раковые заболевания у человека. Чем больше потреблять - тем больше вреда. При этом данный продукт входит в состав съедобных товаров, которые легко найти на полках супермаркета. В основном это сладости, масло или маргарин.

Об этом Gazeta.ua рассказал Андрей Маковецкий, столичный диетолог.

"Пальмовое масло так же, как и маргарин является трансжироv. Он вызывает раковые заболевания. Поэтому логично запретить не только пальмовое масло, но и маргарин. Чем больше продукт содержит жира и канцерогенов - тем больше закупоривает сосуды холестерином, развиваются сердечные недуги", - сказал Маковецкий.

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О том, как часто можно потреблять такую ​​пищу - однозначного ответа нет.

"Чем реже - тем лучше. Если здоровый человек раз в неделю съест продукт с пальмовым маслом - вреда не будет до поры до времени. В то же время тот, который уже имеет какие-либо заболевания и проблемы с организмом, то для него эта доза может стать вредной", - продолжил диетолог.

Советует вообще не употреблять продукты с пальмовым маслом. А также с большим количеством сахара и длительным сроком хранения.

Всемирная организация здравоохранения призывает запретить использование пальмового масла в изготовлении продуктов питания во всем мире до 2023 года. Гидрогенизированное пальмовое масло повышает риск возникновения сердечно-сосудистых и онкозаболеваний, особенно у детей.