Пальмовое масло могут запретить во всем мире - назвали причины

Ее используют в кондитерских изделиях. Фото: pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения призывает запретить использование пальмового масла в изготовлении продуктов питания во всем мире до 2023 года.

Гидрогенизированное пальмовое масло повышает риск возникновения сердечно-сосудистых и онкозаболеваний, особенно у детей, сообщает "Час-дій".

В Украине вещество используют для изготовления молокосодержащих продуктов, в частности творожных изделий и молочных консервов. Также иногда добавляют в масло, несмотря на запрет в законодательстве.

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Пальмовое масло используют в кондитерских изделиях, масложировой сфере, хлебобулочной промышленности, а также в сфере общественного и детского питания. Таким образом компании по изготовлению продукции увеличивают прибыль, но негативно влияют на здоровье населения.

Загрязнение среды приводит к ухудшению репродуктивной функции у детей. Увеличивается количество детей, рожденных с маленькими пенисами.