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вторник, 11 мая 2021 15:06

Давить запрещено - что делать, если укусил клещ

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Давить запрещено - что делать, если укусил клещ
"Клеща важно удалить в первые 24 часа", - сказала Марина Красникова. Фото: Kamaji Ogino from Pexels

Удалить клеща нужно в первые 24 часа после укуса. Делать это следует осторожно с помощью специального пинцета, который продается в аптеке, или обычной нити. При этом смазывать пораженный участок маслом или другими жидкими средствами не стоит. Это только ухудшит ситуацию.

Об этом Gazeta.ua рассказала Марина Красникова, столичная семейный врач.

"Если возможности обратиться к врачу сразу нет, удалять клеща надо максимально осторожно. Для этого есть специальный пинцет, который можно приобрести в аптеке. Удалить следует им или нитью, подхватывая клеща между головой и шеей. Если избавиться полностью не удалось - можно промыть место укуса водой с мылом. После чего удалить иглой, или пинцетом оставшуюся часть тела", - сказала врач.

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Пытаться выдавить, залить маслом, йодом или любым другим жидким средством запрещено. Это может спровоцировать болезнь Лайма.

"Клещ мог еще не успеть укусить. Находился лишь на поверхности кожи и его слюна не попала в организм человека. Но при попытке нажать на него слюна выделяется. Она бывает богата на боррелии - возбудители болезни Лайма", - продолжила Красникова.

Болезнь характеризуется покраснением кожи, поражением нервной системы, сердца, нередко принимает хроническое, рецидивирующее течение.

"Клеща важно удалить в первые 24 часа. Так уменьшается риск инфицирования человека боррелиями. Если клещ находился на теле более 36 часов надо, чтобы врач удалил его и назначил антибиотикопрофилактику", - сказала врач.

На май приходится наибольшая ежегодная активность клещей. Среди них есть пауки, способные вызвать болезнь Лайма. Если укус клеща не заметить, и не лечиться, это может привести к инвалидности.

Автор: Влада Москвитис
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