Что можно, а чего нельзя делать во время беременности

Беременность женщины не должна влиять на ее активность. Фото: ukr.media

Беременность женщины не останавливает ее активную жизнь, занятия спортом или полноценное питание.

Что действительно можно делать беременным, а от чего следует отказаться, чтобы не навредить ребенку, рассказала Наталья Лелюх, пишет The Village Україна.

Во время беременности не только можно, но и нужно заниматься спортом. Стоит посоветоваться с врачом относительно противопоказаний, но их немного: кровотечения, острые или хронические болезни, неконтролируемое давление.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали самый надежный метод контрацепции

Питание должно быть полноценным. Сладкое или жареное не стоит употреблять сверхурочно. Лишние килограммы не облегчают ни течение беременности, ни роды. Специальной диеты для беременных нет. Все советы по сбалансированному питанию взрослых остаются актуальными. Надо пить достаточно воды, избегать новых продуктов, не есть жареного и копченого и не переедать.

Также беременным запрещено летать самолетом. Если нет личных противопоказаний, то несколько перелетов не навредят ни здоровью беременной, ни ребенку. При этом, большинство авиакомпаний отказываются брать на борт пассажирок после 36 недели беременности. Надо учитывать утомляемость и заложить время в путешествии на отдых после рейса. Надо пить достаточно воды и надевать в дорогу компрессионные чулки - они помогут избежать отеков.

От алкоголя надо отказаться. Он навредит в любом количестве на всех сроках беременности, особенно - ранних. Весь алкоголь, который потребляет беременна, действует на малыша. А его печень и почки еще не способны выводить алкоголь из организма. Бокал вина для ребенка можно приравнять по результатам к сильному похмелью у взрослых. Потребление алкоголя может иметь очень опасные последствия для здоровья плода. Если женщина планирует беременность, то пить не стоит.

Курить во время беременности тоже очень вредно. Как только женщина узнает о беременности, надо немедленно отказаться от курения.

Самолечение в принципе вредное и опасное занятие, но беременная несет ответственность и за своего ребенка, поэтому не стоит назначать себе лекарства самостоятельно.

Во время беременности можно заниматься сексом. К тому же на всех сроках беременности.Во время беременности можно и даже нужно заниматься вагинальным сексом, если совпадают все условия.Нет противопоказаний. Ими могут быть проблемы с шейкой матки (цервикальная недостаточность, когда есть риск открытия цервикального канала), высокий риск выкидыша или преждевременных родов.