Что можно, а чего нельзя делать во время беременности

 
Ексклюзивы
1/5
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
1 Просмотров: 1071
Как в кино: скейтер, роллеры и американец ловили наркоманов в столице
Как в кино: скейтер, роллеры и американец ловили наркоманов в столице
Просмотров: 702
"В НАТО берут тех, кто туда стучится" - что Украине нужно сделать для членства в Альянсе
"В НАТО берут тех, кто туда стучится" - что Украине нужно сделать для членства в Альянсе
Просмотров: 135
Задержание Порошенко было бы победой для новой власти - Карл Волох
Задержание Порошенко было бы победой для новой власти - Карл Волох
Просмотров: 3789
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 306
Зеленский занимается популизмом
Зеленский занимается популизмом
1 Просмотров: 1107
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 2844
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1854
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Просмотров: 846
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 963
Фото
Все фото
12
5
7
5
4
Врач рассказал о неизлечимой болезни, поразившей Ким Кардашьян и Камерон Диаз
Врач рассказал о неизлечимой болезни, поразившей Ким Кардашьян и Камерон Диаз
Показали, как правильно оказывать помощь при остановке сердца
Показали, как правильно оказывать помощь при остановке сердца
Какие рисунки следует использовать для маникюра
Какие рисунки следует использовать для маникюра
Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун
Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун
Четырехлапые герои: собаки спасли своих хозяек от рака
Четырехлапые герои: собаки спасли своих хозяек от рака
Видео
Все видео
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Научный прорыв: ученые "напечатали" функциональный сердечный клапан
Научный прорыв: ученые "напечатали" функциональный сердечный клапан
Интервью
1/5
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 306
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 2844
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1854
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 963
Сергей Бабкин рассказал о духовных практиках в семье
Сергей Бабкин рассказал о духовных практиках в семье
Просмотров: 612
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
01 ноября 2019
Просмотров: 432
Не вигавкається
Залишаючи віче, він акуратно згорнув прапор і мовив: "Діла не буде. Треба ставити намет". Буденно, наче про риболовлю. Учасник Революції гідності. ...
суббота, 02 ноября 2019 12:25

Что можно, а чего нельзя делать во время беременности

  Комментировать
Что можно, а чего нельзя делать во время беременности
Беременность женщины не должна влиять на ее активность. Фото: ukr.media

Беременность женщины не останавливает ее активную жизнь, занятия спортом или полноценное питание.

Что действительно можно делать беременным, а от чего следует отказаться, чтобы не навредить ребенку, рассказала Наталья Лелюх, пишет The Village Україна.

Во время беременности не только можно, но и нужно заниматься спортом. Стоит посоветоваться с врачом относительно противопоказаний, но их немного: кровотечения, острые или хронические болезни, неконтролируемое давление.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали самый надежный метод контрацепции

Питание должно быть полноценным. Сладкое или жареное не стоит употреблять сверхурочно. Лишние килограммы не облегчают ни течение беременности, ни роды. Специальной диеты для беременных нет. Все советы по сбалансированному питанию взрослых остаются актуальными. Надо пить достаточно воды, избегать новых продуктов, не есть жареного и копченого и не переедать.

Также беременным запрещено летать самолетом. Если нет личных противопоказаний, то несколько перелетов не навредят ни здоровью беременной, ни ребенку. При этом, большинство авиакомпаний отказываются брать на борт пассажирок после 36 недели беременности. Надо учитывать утомляемость и заложить время в путешествии на отдых после рейса. Надо пить достаточно воды и надевать в дорогу компрессионные чулки - они помогут избежать отеков.

От алкоголя надо отказаться. Он навредит в любом количестве на всех сроках беременности, особенно - ранних. Весь алкоголь, который потребляет беременна, действует на малыша. А его печень и почки еще не способны выводить алкоголь из организма. Бокал вина для ребенка можно приравнять по результатам к сильному похмелью у взрослых. Потребление алкоголя может иметь очень опасные последствия для здоровья плода. Если женщина планирует беременность, то пить не стоит.

Курить во время беременности тоже очень вредно. Как только женщина узнает о беременности, надо немедленно отказаться от курения.

Самолечение в принципе вредное и опасное занятие, но беременная несет ответственность и за своего ребенка, поэтому не стоит назначать себе лекарства самостоятельно.

Во время беременности можно заниматься сексом. К тому же на всех сроках беременности.Во время беременности можно и даже нужно заниматься вагинальным сексом, если совпадают все условия.Нет противопоказаний. Ими могут быть проблемы с шейкой матки (цервикальная недостаточность, когда есть риск открытия цервикального канала), высокий риск выкидыша или преждевременных родов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Что можно, а чего нельзя делать во время беременности». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
ноября

Премьер-министра убили личные охранники

Самое читаемое
Секс, деньги, наркотики: фотографа обвинили в подглядывании
Секс, деньги, наркотики: фотографа обвинили в подглядывании
20
 Просмотров: 39160
В авто нашли подростков: девушка умерла, парень - в реанимации
В авто нашли подростков: девушка умерла, парень - в реанимации Просмотров: 17604
  Смертельное ДТП на трассе: просят узнать погибшего (18+)
  Смертельное ДТП на трассе: просят узнать погибшего (18+) Просмотров: 16263
Военные и волонтеры восстали против Сивохо
Военные и волонтеры восстали против Сивохо 2 Просмотров: 11638
Зеленскому устроили &quot;коридор позора&quot; в Тернополе
Зеленскому устроили "коридор позора" в Тернополе
 4 Просмотров: 11142
Здоровье
Скалецкая рассказала о ситуации с дифтерией
Скалецкая рассказала о ситуации с дифтерией Просмотров: 54
Ждать ли новой волны дифтерии: какая в Украине ситуация с прививками
Ждать ли новой волны дифтерии: какая в Украине ситуация с прививками Просмотров: 153
Украина получит 150 флаконов сыворотки от дифтерии
Украина получит 150 флаконов сыворотки от дифтерии Просмотров: 360
Рассказали, в чем польза авокадо
Рассказали, в чем польза авокадо Просмотров: 1206
Ребенок заразился сибирской язвой - проводят проверку
Ребенок заразился сибирской язвой - проводят проверку Просмотров: 2439
Больше всего комментируют
10
Против нардепа Федыны возбудили уголовное дело
5
Сивохо говорит, что ему "надоело воинственное меньшинство"
5
Секс, алкоголь и $10 тыс. на квартиру: показали новые интимные переписки Яременко
4
Зеленскому устроили "коридор позора" в Тернополе
3
Секс-скандал "слуги народа": Арахамия очертил 3 варианта решения
Голосов: 606
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua