Супрун рассказала, существует ли секс во время беременности

Сексом можно и даже нужно заниматься во время беременности. Фото: img.tsn.ua

Во время беременности можно заниматься сексом. К тому же на всех сроках беременности.

Об этом бывшая в.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун написала на своей странице в Facebook.

Во время беременности можно и даже нужно заниматься вагинальным сексом, если совпадают все условия.

Нет противопоказаний. Ими могут быть проблемы с шейкой матки (цервикальная недостаточность, когда есть риск открытия цервикального канала), высокий риск выкидыша или преждевременных родов.

Многоплодная беременность. Рlacenta previa - когда плацента закрывает цервикальный канал и есть риск ее разрыва.

Просто низкое расположение плаценты в матке или наличие гематомы.

Преждевременные роды в анамнезе. Вагинальные кровотечения и подтекания околоплодных вод.

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Вы оба этого хотите. Во время беременности у многих женщин повышается либидо и чувственность, но если этого не произошло, - это тоже нормально. Главное - помнить о взаимном согласии.

Комфортная поза. Может мешать не только животик. Увеличиваются и становятся очень чувствительными грудь, поэтому может быть больно в положении мужчина сверху. Глубокие проникновения могут быть болезненными, поэтому будьте внимательны к сигналам партнерши.

Супрун также отметила, что не стоит бояться секса во время беременности, потому что эмбрион защищен амниотической жидкостью, маткой, слизистой пробкой в ​​цервикальном канале, поэтому ему ничего не помешает.

Кроме того, сокращение матки во время оргазма не могут вызвать преждевременные роды.

Если хотите завести ребенка, необходимо соблюдать определенные правила и консультироваться с врачом. Нормальным сроком для зачатия является 6-12 месяцев при регулярном сексе, когда женщина старше 35 лет, этот срок может вырасти вдвое. Для начала нужно провериться на венерические болезни. Вылечить воспаление, а затем - заниматься незащищенным сексом минимум трижды в неделю. Особенно за неделю до и во время овуляции.