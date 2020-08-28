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Covid-19 не причиняет детям значительного ущерба - британские ученые

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Covid-19 не причиняет детям значительного ущерба - британские ученые
Британские исследователи считают, что у детей чаще всего наблюдается легкое течение Covid-19. Фото: Reuters

Исследователи из Великобритании пришли к выводу, что у детей и молодежи чаще всего наблюдают легкое течение заболевания Covid-19. Также редко фиксируют летальные случаи среди малолетних, связанные с коронавирусом. Об этом сообщает The Guardian.

Проанализировав ход коронавируса у пациентов 138 британских медучреждений, эксперты пришли к выводу, что среди госпитализированных показатель детей составляет менее 1 процента.

Автор исследования профессор Ливерпульского университета Малкольм Сэмпл заверил, что Covid-19 сам по себе не наносит детям значительного ущерба.

Накануне команда профессора изучила данные 651 ребенка в возрасте от 0 до 19 лет. Все они были госпитализированы в период с 17 января по 3 июля.

Шестеро детей умерли, но до инфицирования коронавирусом они страдали от серьезных заболеваний или имели расстройства здоровья.

"У шестерых умерших детей были глубокие сопутствующие патологии, и это поразительно низкий уровень смертности по сравнению с 27% во всех возрастных группах пациентов с Covid-19, госпитализированных в том же временном промежутке", - сообщили эксперты.

Согласно глобальным данным по распространению коронавируса, дети и молодежь составляют лишь от 1 до 2 процентов случаев заражения во всем мире. В большинстве из них болезнь протекает легко или вообще бессимптомно.

Ученые отметили, что у некоторых несовершеннолетних, кроме типичных симптомов коронавируса - лихорадки, одышки и кашля, наблюдали боль в горле, тошноту, рвоту, боль в животе, диарею и сыпь.

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Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус заявил, что пандемия Covid-19 повлияла на психическое здоровье миллионов людей во всем мире.

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